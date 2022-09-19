高雄搖晃震裂住家牆壁！她驚：裂超深　曝災後住宅自檢法

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外她分享自己找到的地震後房屋檢查手冊，呼籲眾人也可以自行檢查住家安全，該手冊是臺中市政府都市發展局編製的「地震後房屋結構 自行初步檢測簡易手冊」。
手冊中表示民眾首先需大範圍檢查建築外觀，注意自家及左鄰右舍是否有樑柱或牆面損害，或觀察建築物是否有異常傾斜、沈陷現象，接著則有四大重點需檢查，若有出現類似情形，需找專業人士來評估、修整：
一、柱的檢視：確認樑柱接合處、柱子的頂端或底部，及門窗邊的柱子，是否有接近45度或交叉的斜向裂縫；是否有混凝土剝裂、鋼筋外露的現象；柱子頂端或底部是否有明顯的水平裂縫或錯位。
二、樑的檢視：確認樑端（樑靠近柱子的地方）或樑靠近牆的地方，是否有近似45度或交叉斜向裂縫；混凝土剝裂、鋼筋外露的現象；下面無隔間牆的長樑中央部位是否有垂直向裂紋。
三、牆的檢視：確認牆面是否有近似45度一道或多道裂縫或交叉裂縫；是否有上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象。
四、樓梯的檢視：是否有混凝土嚴重剝裂、鋼筋外露的現象；是否有樓梯平台發生沿踏步處水平斷裂。
網友則對原PO家的狀況表示震驚「哇噻！超誇張」、「保重，注意漏水」，部分民眾家也發生類似情形「我的房間也裂了一點點qq沒那麼嚴重就是了，但還是怕爆」、「我房間也是QQQ 很懷疑這樣到底安不安全」。 （編輯：李惠婷）