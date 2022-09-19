美女主播連線遇強震！強忍慌張重回播報台 網戀愛讚專業
花東地區連續兩日發生規模6.4以及6.8強震，全台搖晃有感，正在播報即時新聞的主播，真實反應也讓觀眾印象深刻。TVBS美女主播周祐萱日前在播報新聞時，正巧遇到強震，第一時間仍然將身體壓低，小聲直呼「很可怕」，不過接下來的舉動確認大票網友狂讚「有夠專業！」、「我整個戀愛！態度超敬業！」
TVBS美女主播周祐萱日前原本正在播報英國女王的相關新聞，結果話說到一半，突然蹲下消失鏡頭前，並且以微弱聲音說「好可怕！」隨後就站起來以半蹲姿勢保持重心，隨著搖晃越來越大，周祐萱仍快速平復心情之後立刻回到工作崗位，並且拿起手機與同事直接確認地震相關資訊，準備要臨時棚內連線，相當敬業。
該影片在TVBS官方曝光之後，不少網友紛紛回應「這位主播真的是相當敬業！非常專業！」、「看她一開始也很害怕，後面直接轉性變女強人，強勢連線真的太神了！」、「超級敬業的主播！好感度直線上升」、「很真實，也很可愛，感受的到主播的驚嚇」、「記者跟導播還有主播都太專業了，完全沒人落荒而逃，反而趕緊拿起手機錄下瞬間，主播更是專業到直接連線！大讚一波」。
而由於主播周祐萱長相甜美可愛，又在第一時間展現不慌不亂連線播報的狀態，也登上PTT版面，不少觀眾表示「這是哪一位主播啊？整個戀愛了」、「人漂亮又專業！實在很厲害！」、「主播超美的！辛苦在場所有記者跟工作人員以及主播」。（編輯：張嘉哲）