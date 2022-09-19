台大帥哥來租房！煞到女房東 網見「1細節怪爆」狂勸退
在外租屋不只房客要留心被騙，房東也需要篩選房客，近日就有一名新手房東求助，她透露自己遇到一名文質彬彬、談吐有禮貌的帥房客，不但自稱台大法商畢業，還說家中有店面及土地開發案，讓她動心想將房子出租，怪的是對方又特別詢問房客不繳錢怎麼會處理，令她忍不住又猶豫了，不知到底該不該相信對方，貼文曝光立即引起熱議。
該名網友在臉書《房東互助會》中發文，她表示自己身為新手房東，近期遇到一名房客前來求租屋，並自稱是台大法商畢業，幫家裡工作，父母則財力雄厚，家裡還有店面及大片土地正在開發。
原PO透露，這名房客雖然外表看起來文質彬彬，談吐有非常有禮貌，家境也貌似頗有財力，但卻拿不出扣繳憑單，因為家裡是「收現金」的，還強調雖然家中有很多不動產了，但自己買一間房成本太高，想把現金額度留給其他投資。
該名房客不斷強調自己是台大法商畢業，卻又詢問房客繳不出房租的處理方法為何，為求謹慎起見，原PO事後查詢司法院網站，並無查出房客任何不良紀錄，也坦言對方蠻帥的，便求助大家：「請問這種要如何判斷能否租給他啊？」
貼文曝光後，不少人紛紛搖頭勸退，認為對方來意不單純，甚至還特別詢問房客不繳錢怎麼會處理，用意實在令人忍不住起疑心，「感覺就是膨風的」、「唬爛吧，不要租」、「吹牛+1，連租客不繳房租的處理方式都問妳會怎麼做了，他有不繳的預謀吧」、「太極端（大好大壞）的最好都別碰，聽著就違反常理」。 （編輯：賴禹妡）