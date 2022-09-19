地震活躍期？台灣20年來3大地震！這晚奪走116條人命最慘

我是廣告 請繼續往下閱讀
2006年12月26日晚間8時26分與8時34分，在南台灣恆春外海接連發生2起芮氏規模7的強震，讓許多人在晚上休息時間受到驚嚇！回顧當時地震，8時26分時震央在恆春地震站西南方 38.4 公里公里處外海，地震深度44.1公里，最大震度屏東墾丁5級、高雄4級，就連遙遠的台北也感受到地震搖晃的威力。8分鐘過後，8點34分再度發生規模7強震，震央在屏東恆春地震站西方 33.1 公里，同樣全台有感。
接連2起強震造成多處民宅倒塌、火警以及人員傷亡，高屏部分地區通訊電力中斷、電梯受困等災情出現，所幸鄰近震央的核三廠並無大礙。不過強震也造成海底地殼位移，導致多條國際海纜中斷，之後的一週左右東亞地區網路及國際電話都受到影響。這2起地震也是台灣西南外海百年以來紀錄到的最強地震，後續也引發不少餘震。時任中央氣象局長辛在勤指出，該地區屬較古老地層結構，相較於東部地震頻傳，這地區地震較不活躍，必須累積一段時間才釋放能量。更上一次恆春海脊附近發生規模6以上地震早在1902，「當地過去百年都未發生類此大規模地震。」
2016年高雄美濃地震
凌晨是最多人休息的時間，2016年2月6日這天卻不平靜！與921大地震一樣，又是在眾人熟睡之際天搖地動。2016年2月6日在高雄美濃發生芮氏規模6.6強震，由於地震深度僅14.6公里，屬於極淺地震，最大震度在台南新化區測得7級，造成南台灣多處地方傳出災情。更讓人難忘的是台南維冠大樓倒塌事件，共有117人死亡、受傷超過550人，其他也有多處房屋傾倒嚴重。由於地震發生當天正好是小年夜，整個農曆年假期間全國都在關注搜救進度，各地居住安全、土壤液化等議題也浮出檯面。而根據專家指出，這場地震發生在美濃未被標記的「盲斷層」上，當時氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，台南受重創與「場址效應」有關。
2018年花蓮地震
2018年2月6日深夜11點50分，花蓮縣近海發生一起芮氏規模6.2強震，震央在花蓮縣政府東北方16.5公里處， 地震深度只有6.3公里，也是屬於屬極淺地震，當時天搖地動震撼全台，最大震度在花蓮太魯閣、以及花蓮市、宜蘭南澳都來到7級，由於發生當天正好是2016年高雄美濃大地震的2週年，讓不少人印象深刻。強震造成當地40多年的統帥飯店震垮，雲門翠堤大樓嚴重傾斜，多處房舍倒塌、道路柔腸寸斷，共計有17人罹難、200餘人受傷。中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，以震源機制來判斷這起地震是由米崙斷層造成，主震發生之前，有多達94起前震構成的「群震」，誘發了米崙斷層活動，後續更接連多日大小餘震超過200起，其中規模超過5以上有5個。
從2018花蓮地震之後，台灣超過規模6以上大地震出現頻率變少，但今年迄今已經有8個規模6以上強震，相較於平均值2到3個多出2倍以上，而昨日台東池上6.8強震更是921大地震之後、台灣地區第5大的強震，是否代表台灣進入地震活躍期，目前專家及氣象局都不敢打包票，民眾只能先從自己日常生活中做好防震準備，因應隨時到來的地震危害。