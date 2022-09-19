張立昂體弱多病搞斷食　老闆柴智屏叫他「滾」

張立昂上經紀公司老闆柴智屏（柴姐）的網路節目《柴姐叫我滾》，身穿一身藍白運動服，放下偶像包袱上演「多爾滾」的綜藝橋段搞笑，他在老闆面前乖巧表示：「柴姐叫我滾，所以妳叫我滾哪裡，我就滾哪裡。」兩人邊聊邊做滾筒運動，從臀部滾到小腿前側，當張立昂滾到小腿前側的足三里穴，他感覺痠痠的，柴智屏立刻告訴他：「那表示你腸胃不好。」
張立昂是公司裡最具養生知識的一個藝人，原來是因為「體弱多病又怕冷」，柴智屏說：「他平常很愛吃又吃很多，但是如果有工作要拍戲，他可以很快瘦下來，真是太厲害了。」 對此，張立昂表示自己平常食量很好，只是常常一下子吃很多、一下子吃很少：「因為我會斷食，胃就會縮很小，就很容易不小心吃過多造成不消化脹氣。」
張立昂自己體驗斷食法，結果是利大於弊：「我最誇張的是身體的疤痕慢慢變淡，沒有那麼凸。」他坦言斷食很辛苦，過程只能喝水，但是想到它的好處，就希望自己可以每個月斷食1次，至於剛接觸的人，他建議可以從現在很多人在做的「168」開始。
柴智屏不忘請張立昂分享什麼樣的健康食品是他每天都要吃的？他的答案很簡單：「就是水，要多喝水。」對於維他命種類繁多，很困擾該怎麼吃的朋友，他認為可以去做一些基本的檢查，透過簡單的驗血就能知道自己比較缺少哪一種維生素。