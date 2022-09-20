2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

烤玉米「2根265元」！他嚇爆罵貴　老饕卻喊佛：20年沒漲

▲一名網友透露，他近日買了兩根烤玉米，竟要價265元。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友透露，他近日買了兩根烤玉米，竟要價265元。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 17:40:55

夜市小吃近幾年價格越來越高，就有一名網友透露，他近日買了兩根烤玉米，竟要價265元，讓他嚇喊「趕快吃一口壓壓驚」，貼文一出不少人搖頭嘆「再好吃也要抵制不吃了，貴到誇張」，但也有內行人認出店家，直呼：「老實說他們很佛心了，因為20年前就這價格，都沒有漲價過！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（19）日在臉書「爆廢2公社」中貼文，他表示買了兩根烤玉米竟要價265元，雖然知道萬物皆漲，但還是被昂貴的價格驚呆了，「也可能是我吃米不知米價」，讓他嚇喊：「趕快吃一口壓壓驚！」 

▲（圖／翻攝自爆廢2公社）
▲原PO被烤玉米昂貴的價格驚呆了，嚇喊：「趕快吃一口壓壓驚！」 （圖／翻攝自爆廢2公社）
貼文一出，不少網友搖頭嘆，「烤玉米水很深，烤魷魚也是，夜市老街沒標價的少碰」、「貴到有點誇張」、「再好吃也要抵制不吃了，貴到誇張」、「就算知道米價，這個也很貴啊」，也有網友對於價格見怪不怪，「我也買過3隻接近400」、「我上次一隻就180了」、「自從買過3根快5百，就再也謝謝再聯絡了」、「沒事沒事我買過一隻285的」。 

另外，還有許多內行人認出店家直言，「這價位很久以前就是了」、「這家的玉米本來就賣的不便宜」、「老實說他們很佛心了，因為20年前就這價格，都沒有漲價過」、「這家假日要排隊耶」、「這價格很久了，好吃，久久吃一次還好」、「這家不是一直都這價位？沒吃過？」。（編輯：賴禹妡） 

水餃「1顆仍賣2.5元」！佛心小吃店被曝光　在地人哀號了

哪個小吃最有台灣味？眾推爆「2經典」流口水：回台必點

9個月內漲2次！阿堂鹹粥「一碗變260元」　老闆娘曝苦衷

阿堂鹹粥漲價遭洗負評！老闆「不在乎幾星」：老台南吃的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀