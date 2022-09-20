烤玉米「2根265元」！他嚇爆罵貴 老饕卻喊佛：20年沒漲
夜市小吃近幾年價格越來越高，就有一名網友透露，他近日買了兩根烤玉米，竟要價265元，讓他嚇喊「趕快吃一口壓壓驚」，貼文一出不少人搖頭嘆「再好吃也要抵制不吃了，貴到誇張」，但也有內行人認出店家，直呼：「老實說他們很佛心了，因為20年前就這價格，都沒有漲價過！」
該名網友昨（19）日在臉書「爆廢2公社」中貼文，他表示買了兩根烤玉米竟要價265元，雖然知道萬物皆漲，但還是被昂貴的價格驚呆了，「也可能是我吃米不知米價」，讓他嚇喊：「趕快吃一口壓壓驚！」
貼文一出，不少網友搖頭嘆，「烤玉米水很深，烤魷魚也是，夜市老街沒標價的少碰」、「貴到有點誇張」、「再好吃也要抵制不吃了，貴到誇張」、「就算知道米價，這個也很貴啊」，也有網友對於價格見怪不怪，「我也買過3隻接近400」、「我上次一隻就180了」、「自從買過3根快5百，就再也謝謝再聯絡了」、「沒事沒事我買過一隻285的」。
另外，還有許多內行人認出店家直言，「這價位很久以前就是了」、「這家的玉米本來就賣的不便宜」、「老實說他們很佛心了，因為20年前就這價格，都沒有漲價過」、「這家假日要排隊耶」、「這價格很久了，好吃，久久吃一次還好」、「這家不是一直都這價位？沒吃過？」。（編輯：賴禹妡）