i14到手15hr！自拍竟變「一片慘綠」 妹子嚇：像拍鬼片
iPhone 14系列正式開賣後，引來不少果粉搶著入手，不過就有一名女網友透露，她雖然幸運搶到第一批，卻疑似遇到機王，在打開相機自拍鏡頭時，畫面竟全變綠色，詭異經歷讓她嚇得立馬聯絡門市換貨。
該名網友在Dcard中貼文，她以「iPhone 14自拍鏡頭變綠色」為題，表示買了第一批iPhone 14，沒想到打開相機的自拍鏡頭，畫面竟顯示為綠色，「但是我真的完全沒去動相機的設定啊」，並透露早上拿到時試用還是正常的，晚上下班就發現變成這樣，讓她嚇喊：「我才拿到手15小時欸，而且綠色的看起來超可怕，根本可以直接拍鬼片！」
貼文一出，有網友怕爆留言，「我是不知道為什麼，但我覺得好恐怖」、「這隻手機可以直接用來拍恐怖片耶，完全不用另外調色」，也有人指出，「有強制重開機試過了嗎？」、「永遠記得不要搶第一批，問題最多」、「會不會是開到顏色濾鏡？之前家人也有相同問題，照片拍起來都是綠色」。
而原PO也透露自己已經重開機過2次都是一樣的情形，「第一次搶第一批就拿到機王，真的不敢再搶第一批了」，也表示自己已經聯絡好門市換貨了。（編輯：賴禹妡）
預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9：https://shop.jollybuy.com/lpp42