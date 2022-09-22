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光寶科宋恭源公益贈書5萬冊　邀林懷民、嚴長壽共襄盛舉

▲光寶科創辦人宋恭源（圖左二）公益贈書5萬冊，邀林懷民（右二）、嚴長壽（右一）、張孝威（左一）共襄盛舉。（圖／記者許家禎攝，2022.9.22）
▲光寶科創辦人宋恭源（圖左二）公益贈書5萬冊，邀林懷民（右二）、嚴長壽（右一）、張孝威（左一）共襄盛舉。（圖／記者許家禎攝，2022.9.22）

記者許家禎／台北報導

2022-09-22 14:16:57

成功傳承第二代接班、台灣第一家上市電子股光寶科技創辦人宋恭源，長期以來支持文化活動，今（22）日他以個人名義投入超過千萬元經費，公益購書近5萬冊，想將典範人物的理念分享給青年世代。這項「點亮閱讀之光」計畫今日也邀請雲門舞集創辦人林懷民、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、前TVBS董事長張孝威一同共襄盛舉。宋恭源透露，這項計畫可說是「被林懷民害的！」起心動念原來跟林懷民的一句話有關。

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光寶科創辦人宋恭源表示，之前退休下來就在思考要做什麼？現在他有多餘的時間就看書，最喜歡歷史與人文的書籍。他說他回想有次看到朋友林懷民接受訪問笑得跟小孩一樣，他就問林為什麼笑那麼開心？林回應「因為自己出了一本書，怕出版社虧錢，所以接受媒體訪問」，他聽完後心裡其實很沉重，因為大環境大家追求科技，希望讓生活更幸福，但實際上卻逐漸失去心靈上的充沛。

宋恭源指出，過去幾十年來，台灣有好多的人一起努力才有今天，台灣是科技之島，大家都在談科技，社會資源更是一直往科技走，反觀人文這塊就被忽略掉，他一直在想，除了政府的力量外，企業還能做什麼？因此有了「點亮閱讀之光」的想法，想要趁這個機會，把好的書、企業前輩們的自傳，送給全台中學大學或各地圖書館，讓年輕人有機會看到，「只要一本書有20人看，那麼會有超過100萬人讀到、獲得啟發」。

▲光寶科創辦人宋恭源「點亮閱讀之光」公益贈書行動書單。（圖／記者許家禎攝，2022.9.22）
▲光寶科創辦人宋恭源「點亮閱讀之光」公益贈書行動書單。（圖／記者許家禎攝，2022.9.22）
而被宋恭源選入書單中的、公益平台文化基金會董事長嚴長壽會上也分享，他很敬佩宋恭源找他關懷下一代的閱讀問題，他自己也感觸良多，認為科技宰制了人的生活，沒有人離得開手機與資訊，當然不能否認正面看科技有大貢獻，像是偏鄉可以快速獲得資訊，但他一直認為人類還沒有準備好，因為科技變成資訊的載體，被操弄的、色情的、暴力的也都看得到。

嚴長壽感嘆，以前的教育是，家庭教育到學校教育，再到社會教育，但現在透過科技，這三個程序被打破，變成小孩、老師、政府、教育單位通通都沒準備好，只能被科技主宰，人類將變得更加弱勢。他認為，唯有閱讀可以讓人遠離科技焦慮，也能當成是一種修行與修練。

與宋恭源原本就是朋友的林懷民笑說，每次見到宋，都會被問「最近讀什麼書？」有時候也不好意思，因為自己也是幾乎天天滑手機，但他感佩宋的理念，也分享其實社會上有許多單位也正在為孩子的閱讀努力，像是他知道新港文教基金會在地方學校圖書館辦了許多活動，讓孩子天天跟書在一起，讓孩子能安靜的獨處認識自我，不用像用手機那樣最後變得焦慮。

而曾縱橫金融、科技、電信與媒體領域的張孝威提到，年輕一代把閱讀淡忘，其實活到老學到老最好的方式就是閱讀。他提到自己前一個工作是媒體，坦言媒體對社會有副作用，因為廣泛的傳播，讓大部分尤其是檯面上的人，變成最重視如何包裝自己，而過度的包裝就會讓人們忘掉價值觀，如誠信、團體的互信、謙虛與包容都是，而書中不同的人生歷練，透過閱讀能內化到自己內心，也才能讓這些價值觀更穩固。

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