秋分禁忌一次看！命理師籲「4生肖」小心健康：別亂發火

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2022年「秋分」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、兔、蛇、雞者，容易過度勞累而引起神經緊張、失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。小感冒、小病痛會特別明顯，一些病痛在所難免，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。
🟡食的養生與禁忌
1、秋分時節，補肺益氣最重要，飲食上多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品。
2、秋分屬「涼燥」，要多吃一些清潤、溫潤的食物，比如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；此外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。
3、秋氣燥，宜以潤其燥。一定要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質，可以有效的養陰潤燥，彌補損失的陰津。
4、秋蟹開始上市，膏美黃肥肉滿不少人一吃就停不下來。但螃蟹性寒其實不宜多吃，淺嘗味道即可。食用時要去除腮、胃、心、腸等臟器，還要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用。
5、可適當多吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔。秋分雖然可以多吃辛酸果蔬為主，但也不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。
🟡衣的養生與禁忌
由於天氣轉涼，晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，最好的服裝是上衣兩件套，裡面穿件薄的或者短袖衣服，外面配件薄外套或者小開衫，中午秋陽燥熱時脫掉外衣，早晚一冷可立即穿上。
🟡住的養生與禁忌
1、人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲。因此睡覺時要注意保暖，不要貪涼，切不可讓風直吹身體。
2、睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。
🟡行的養生與禁忌
俗話說：「春困秋乏」，秋季必須保證足夠的睡眠，人才能恢復體力，增強免疫力。早睡早起、睡好子午覺。（子時：晚上23至01點，午時：中午11點至13點。）
🟡育的養生與禁忌
1、秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣質量佳，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。
2、除了快步走、慢跑之外，登高遠眺很容易趕走憂鬱、惆悵等不良情緒。
3、對於極少運動的老年人，剛開始運動時可多做伸展運動，伸展具有運化作用，能收斂心神，從呼吸系統、血液循環系統、腸胃消化系統、內分泌系統，全身氣血活絡，人自然感覺全身通暢。
🟡樂的養生與禁忌
《素問·四氣調神大論》：「使志安寧，以緩秋刑。收斂神氣，使秋氣平。無外其志，使肺氣清。」秋分時的養生內容，有一大部分是關於情緒，應讓情志平和，培養樂觀的情緒。情感起伏會引起氣血紊亂，導致失眠，還會對身體造成損害，所以不可憂愁焦慮或情緒激動，特別是不宜大動肝火。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。