秀斐陶斐徽章引轟動 林靜儀：重點是思辨批判和解決問題
近日因為民眾黨新竹市長參選人高虹安的言論，讓代表「學霸」身份的「斐陶斐」一時成為熱門討論話題，《NOWnews今日新聞》也深入報導過這個創立百年的學會組織。在許多網路筆戰中，有網友嗆民進黨「「你們綠營誰有斐陶斐？」不料被民進黨立委林靜儀打臉。在2020年名列斐陶斐榮譽會員的林靜儀謙虛地說，過去學術的紀錄與過程都只是自己資歷中極小的一部分，「更重要的是有沒有記住選民的付託、在政治工作上盡心盡力」。
高虹安日前為了澄清論文抄襲爭議，在記者會上脫口說出「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業」，這段話引發「戰學歷」風波。連日來在網路上引發熱議，有網友留言嗆民進黨「對於獲得斐陶斐的人說話客氣一點，你們綠營誰有斐陶斐？」結果林靜儀在下方留言，秀出自己的斐陶斐徽章，當場打臉，也引來萬人朝聖按讚。
林靜儀在自己的臉書上PO文說明，這幾天很多朋友都翻出自己的斐陶斐徽章，如果不是因為話題討論，平常根本沒有人會把這個掛在嘴上。相信大家都是感謝學校師長的栽培肯定。
林靜儀說，不論是論文也好、學校成績也好，甚至有沒有斐陶斐也好，那是對自己在學術追求過程的一個紀錄；能夠得到師長的肯定，很好，但是最終是學習如何思辨、如何批判、如何解決問題、如何考慮資料判讀可能的偏誤。
林靜儀指出，身為政治工作者，過去學術的紀錄與過程都只是自己資歷中極小的一部分，更重要的是有沒有記住選民的付託、在政治工作上盡心盡力。學術生涯所帶來的，可能是能夠運用研究過程中那些廣泛的思考、搜集資料、批判和質疑舊有的規則，考量取樣的誤差， 做出更有深度和廣度的政策思考、解決國家與人民面對的問題。
另外林靜儀也提到，她其實比較想讓大家知道的是，這8個月以來獲得2670萬預算補助，運作在台中屯區的水土保持、農路、護岸工作。她的國會與地方團隊每天都沒有辜負選民的付託、人民的支持。