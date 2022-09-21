揭密斐陶斐！學會創立已百年　各校成績頂尖學生才能加入

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斐陶斐創立已百年 代表哲學、工學、理學三種學術
什麼是斐陶斐？根據「中華民國斐陶斐榮譽學會」的網站資料，民國10年5月25日，天津北洋大學美籍教授愛樂斯 ( J . H . Ehlers ）致函國內各大學發起全國勵學會之組織，名定為斐陶斐，即希臘字母 Phi、Tau、Phi 之譯音，用以代表哲學、工學、理學（Philosophia , Technologia , Physiologia ) 三種學術 。
該會籌備期間，愛樂斯親自擔任總幹事，第一屆董事會籌備會員包括教育總長范德源、南京高等師範學校校長郭秉文、國立北京大學教授胡適、南開大學校長張伯苓、燕京大學校長司徒雷登、聖約翰大學校長卜舫濟、金陵大學校長包文。且於民國11年5月4日下午，在上海舉行第一次全國大會，選出第一屆董事會會員，第一屆會長為國立東南大學校長郭秉文。
該會原名為「中國斐陶斐勵學會」，後來更名為「斐陶斐榮譽學會」（The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society）。國共內戰之後，民國53年在台灣恢復總會，交通大學和東吳大學等分會也相繼復會，而後再陸續創立各校的分會，此外不僅在國內，在美國也創立了美中、美東、美西各分會。
根據網站資料，斐陶斐榮譽學會目前共有57所分會，現有榮譽會員7萬餘人。
要加入斐陶斐學會 在校成績必須頂尖
斐陶斐的會章規定：「本會以選拔賢能，獎勵學術研究，崇德敬業，共相勸勉，俾有助於社會之進步為宗旨」。想要成為斐陶斐榮譽會員，必須是各大學成績頂尖的學生。
根據斐陶斐榮譽會員選拔規定，國內大學校院大學部應屆畢業生，品學特優者，每一學院得推薦應屆畢業生人數百分之一為榮譽會員，不足一人者以一人計，應屆畢業生會員推薦資格，以應屆畢業生學期前各學期成績平均為準。
碩博士方面分別為，國內大學校院應屆碩士畢業生，品學兼優者，每一學院得推薦應屆畢業生人數百分之三為榮譽會員，不足一人者以一人計；國內大學校院的應屆博士畢業生品學兼優者，得推薦應屆畢業生人數百分之十為榮譽會員，不足一人者以一人計。
另校院或研究所之學生於畢業後，對學術研究或社會事業有特優貢獻者，每校每年得於畢業生中推薦一人至三人為榮譽會員。
斐陶斐會員是學術肯定 這些名人都參加
以台大來看，近年每年獲獎人數約為150人至180人左右，高虹安即為台大於民國97年推薦的榮譽會員，97年台大有149人獲推薦成為斐陶斐榮譽會員。不過依照選拔方式，只要符合資格者，皆可成斐陶斐會員，並不會再進行排名。
值得注意的是，斐陶斐榮譽學會每年還會再經由各分會推薦或是理監事會遴選出傑出成就獎得主，歷屆得主包含前台大校長楊泮池、詩人鄭愁予、作家黃春明、前教育部部長曾志朗等人。
畢業於中華大學土木研究所的張景添接受《NOWnews今日新聞》訪問時說，他在2007年獲得斐陶斐會員資格，當初他在被教授推薦之前，也未曾聽過這個學會。他開玩笑說「以為自己要被賣了，或是加入什麼神秘組織」，後來才知道這是一個學術肯定，在學習之路上是一個榮耀的里程碑。
張景添說明，有加入斐陶斐學會的大學，其系所每年都會推薦成績名列前茅的應屆畢業生加入會員，大概是全系所的前一、二名，入會後會拿到一張證書。而進入該學會後就是成為會員，不會再有排名。
曾於美國進修時取得斐陶斐的呂先生受訪表示，加入學會後，有類似聯誼的活動，也可以拓展學術界的人脈，未來如果要繼續升學，也會稍微有一點幫助。不過，斐陶斐的主要意義，還是僅止於學術上的肯定而已。