名家論壇》黃創夏／美國回來了，台灣準備好了嗎？

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這樣的分析更建構在根本不是因為裴洛西訪問台灣造成的影響，而是依美國CIA等情報單位在先前彙整所有情報就已經確認：習近平已經下令中國解放軍必須在2027年前提升軍力，達到能夠武力統一台灣的能力。
據美國媒體的透露，以及美國智庫CSIS已不具名方式訪問美國和中國64位重量級國際關係與重量級戰略分析家的整合意見，達到的共識是習近平雖然很有機會達到2027有足夠軍力進行武統台灣，但目前看不出中南海和解放軍有尋找到完整的戰略方案。
更值得注意的是，在這些情報彙整分析和專家解析當中，他們都已經認為解放軍的評估是美軍一定會介入，解放軍也是從美軍會介入進行習近平戰力提升的整備。
不過，目前專家普遍認為，習近平和解放軍要在2027年就直接揮軍武統台灣的實力恐怕力有未逮，而且代價恐怕會高到中國也承受不起，因此習近平也還存在一種「強制性的和平統一」之期待，就是各個層面施壓台灣，而且看準台灣內部的心理建設和準備可能不足。
正因為如此，最近很多歐美媒體，包含澳洲和印度的政論節目都熱切討論：「美國回來了，台灣準備好了嗎？」
很多心繫台灣、關愛台灣的歐美專家都擔心：台灣不是烏克蘭！
他們分析：台灣目前沒有展現出會為不惜代價保衛自己的決心和行動，政府似乎只有想著完全依靠美國，沒有在資源投入和誰多看得出絕對不足的現行兵役制度上進行改革。
這些專家認為，不必擔心美國的決心，問題是台灣有能力向烏克蘭一樣，至少能挺住三到四個禮拜，等待各國的馳援到來嗎？
真的，不必擔心美國的決心！
拜登接受CBS重量級政論節目《60分鐘》專訪，堅定且據CBS旁白特別指出的「正視著鏡頭」宣示美軍會保衛台灣，美中台三角戰略的新關係，再度成為國際關切與討論的焦點。
CNN更特別以《也許拜登對台灣是認真的》為標題的分析報導，直言拜登上任後的對台發言，是美國總統第一次「否定」華府關鍵外交政策原則，CNN特別關注到：「有人會說這是個意外，但如果類似表態發生4次，這就意味著他是認真的，儘管白宮仍堅稱美國對台政策沒有改變，但拜登看起來不像失言，感覺上也沒有聽錯問題」。
更何況CBS也有特別加上旁白指出，白宮官員雖然特別向節目單位強調美國的政策並沒有開始轉變，但「總統是三軍統帥，也許他有他自己的一些想法」。
讓許多人關切的還不止是拜登重申「美軍會保衛台灣」，他還首度非常有技巧地說是「在有關獨立問題上，台灣自己做出決定。我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定。」很多對國際關係很敏感的人馬上討論：拜登支持「民族自決」。
拜登是老外交了，用字遣詞比任何政客都更知道箇中眉角，CNN的專文還特別結論：「現在也許是時候讓拜登信守他的諾言了，即台灣若受到中國軍事攻擊，美國將保衛台灣，無論其幕僚試圖『收回』這句話多少次。」
事實上，這樣的趨勢，美國已經在「超前部署」了，參議院外委會通過的《台灣政策法》正是第一塊奠基石，讓人看到1950年代的「美軍顧問團」的影子隱隱若現。
《台灣政策法》原先版本僅計劃未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金，修正版不但保留了這部分，還指明是「無償的軍事援助」，且特別加碼「第5年提供20億美元」。
這個「第5年」正是2027年，正是如CIA副局長柯頓對美政府內部情報特地警示：習近平已經下令解放軍在2027年達到足以武力攻台的能力，雖然未必下定就是這一年攻台，但要求要有能力。
修正版法案依然要求美台建立全面性訓練計畫，內含兵推、軍演，讓美台得以發展互操作性（interoperability），協助兩方軍隊熟悉彼此，並增進台灣防衛能力。這個更是重點中的重點，真正的意涵就是「美軍顧問團」準備回到台灣來了。
1950年韓戰爆發後，當年8月初，美國遠東區司令部派出一支軍事調查團（Fox Survey Mission，又稱為「福克斯調查團」）來臺，實際勘查防禦臺灣的軍備需求，整個調查工作在短短3週內就完成。參謀首長聯席會議根據調查報告中所列舉的武器清單，於9月中旬建議運交約9千7百萬美元的整備所需之軍火如彈藥、步槍和刺刀與通信設備給臺灣，補足台灣當時其需的整編裝備不足難題，首批軍火在當年11月23日就運抵臺灣。
白話文就是：台灣的軍隊能不能有合格防衞的基本能力？美國即將有法源，會「主動而且不再遮遮掩掩」幫忙台灣提升自主防衛的競爭力！
但是，台灣真的準備好了嗎？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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