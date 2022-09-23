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國際咖啡日催落！ 超商美式「5杯169元」　85℃第2杯25元

▲萊爾富在國際咖啡日推出大杯特濃美式「5杯169元」，相當於6.1折。（圖／業者提供）
▲萊爾富在國際咖啡日推出大杯特濃美式「5杯169元」，相當於6.1折。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-23 16:49:22

迎接10月1日國際咖啡日，萊爾富宣布將在當天於APP整買零取推出大杯特濃美式咖啡5杯169元優惠，原價單杯55元，相當於6.1折，且不限購買數量，可冰、熱任選兌換，兌換期限至112年1月1日。85℃則在國際咖啡日當天推出大杯招牌咖啡、大杯特濃招牌咖啡和黑鑽咖啡第二杯特價25元。

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喝咖啡少不了蛋糕，萊爾富同步推出檔期新品：大理石蛋糕、鹹奶油風味餐包6入、檸檬杯子蛋糕，以及牛奶杯子蛋糕；此外，還有三款均為18元的學童麵包：巧克力捲麵包、牛奶球麵包、紅豆銅鑼燒。10月18日前到店買39元的杯子蛋糕與18元的學童麵包指定系列，享同價格第二件半價。

▲10月18日前買杯子蛋糕、學童麵包指定系列，同價格第二件半價；買鹹奶油風味餐包6入搭配指定飲品享合購價79元。（圖／萊爾富提供）
▲10月18日前買杯子蛋糕、學童麵包指定系列，同價格第二件半價；買鹹奶油風味餐包6入搭配指定飲品享合購價79元。（圖／萊爾富提供）
迎接10月1日世界咖啡日，85℃當天將推出大杯招牌咖啡（80元）、大杯特濃招牌咖啡（85元）和黑鑽咖啡（80元），同品項第二杯特價25元，等於最低6.5折起，優惠活動僅限民眾到門市購買，85 Cafe APP線上訂餐、外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。

85℃全台門市每年使用將近1200噸咖啡豆，產生上萬個咖啡豆麻布袋，為了不浪費資源，85℃啟動咖啡豆袋循環利用計畫，邀請嘉義文創園區裡的媽媽樂縫紉工作室，將使用過的咖啡豆麻布袋重新製作，變身成永續的生活小物。除了減少咖啡豆袋一次性的浪費，也提供這些有特殊際遇的弱勢媽媽有就業和謀生的能力。

公益咖啡再生袋這次推出兩種款式，環保提袋高29公分、寬15公分，可當飲料提袋、隨身小物包、手機袋，加價購99元；萬用零錢包高11公分、寬18公分，除了零錢，還可放手機充電線、貼身小物，堪稱萬用小包包，加價購89元，預計10月1日在全台門市上市。

▲環保提袋加購價99元、萬用零錢包加購價89元。（圖／85℃提供）
▲環保提袋加購價99元、萬用零錢包加購價89元。（圖／85℃提供）

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