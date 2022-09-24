皮夾放「褲後口袋」是壞習慣？長久恐下背痛 連翻身都難
把皮夾放褲後口袋竟然是個壞習慣？中醫師示警，這個無意間的動作很常被忽視，長期下來就像放顆石頭在身後，進而導致「下背痛」，嚴重可能導致有些患者痛到不能翻身；不僅如此，平常使用3C產品時，若長期維持同一姿勢，也會造成肌肉不平均，想改善下背痛、腰痛等症狀，除了從生活習慣改變著手外，也可嘗試透過簡單的運動來舒緩不適。
中醫師羅明江在臉書粉專發文表示，一般門診中常見的「下背痛」、「腰痛」患者多是30～40多歲的上班族，這族群中，不少人都有將皮夾放在褲後口袋的習慣，不知不覺中就造成下背痛，是相當容易被忽視的壞習慣，事實上，許多男性皮夾中常塞滿了信用卡、金融卡等證件；如此長時間久放褲後口袋，就像放顆石頭帶著趴趴走，進而導致骨盆輕度旋轉而不自知，下背痛自然也就找上門，甚至有些患者痛到不能翻身。
除了皮夾放在褲後口袋的隱藏危機外，使用3C產品時，若長期維持同一姿勢，會造成肌肉不平均，下背痛通常是「主膽經環跳穴」附近的肌肉群下緣有壓痛點，蹺腿、盤腿打坐等姿勢都會導致下背痛；羅明江提醒，可從生活習慣開始修正，包括睡醒時要側身起床、站立時雙腳最好一前一後、刷牙時手扶牆壁或水槽、蹲下時膝蓋要先彎曲等，建立良好姿勢。
此外，無論在家或工作時，也都可以練習「腰常擺」的簡易運動，；將雙腳張開與肩膀同寬，微微的屈膝，並像練太極一樣，自然地擺動雙手，從每天50下開始慢慢提升，除了能伸展緊繃的肌肉群外，也可以舒緩腰痛或下背痛的不適感，與疼痛就此告別。