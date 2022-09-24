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新版台灣政策法案　爭取美軍除役神盾艦有望？

▲提康德羅加級維拉灣號(Vella Gulf，CG 72)。(圖／美國海軍)
▲提康德羅加級維拉灣號(Vella Gulf，CG 72)。(圖／美國海軍)

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-24 15:54:19

美國參議院外委會美東時間14日通過備受矚目的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），法案接下來將送交參院全院審理。法案內容提供台灣共計65億美元（約1950億新台幣）的無償援助性軍事融資。若草案通過，爭取美軍除役神盾艦恐成為優先項目。

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目前海軍一級艦包括8艘成功級巡防艦、2艘派里級巡防艦、6艘康定級巡防艦、6濟陽級巡防艦、4艘基隆級驅逐艦，這26艘軍艦構成海軍捍衛海疆骨幹。但是這批一級艦除成功級田單軍艦是2004年服役外，其餘全是2000年之前就建造服役的軍艦，濟陽級艦更是1970年代先在美軍服役，美軍除役後再移交給我國海軍。今年8月共軍圍台軍演期間，船齡42年的蘭陽軍艦在東部外海賣老命監控共軍新銳船艦，再度凸顯海軍主力艦老舊問題。

海軍戰力最強，具備區域防空能力的基隆級艦雖然能夠搭載68枚標準二型飛彈，但是1980年代初期從美軍服役後，再移交我海軍，船齡也超過40年，必須思考汰換或升級，否則日後面對共軍飽和性攻擊將難以生存，尋覓新艦成當務之急。

提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）是美國海軍第一批採用神盾作戰系統的軍艦，在1980年代至1990年代中期一共建造27艘，滿載排水量9800噸，與國軍現役紀德級艦同樣採用史普魯恩斯級船體，配備AN/SPY-1A/B相控陣列雷達，最大搜索範圍達300公里。

前5艘提康德羅加級艦為使用MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，能夠發射RIM-66標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與阿斯洛克（ASROC）反潛火箭，視距外攻擊火力強大，前5艘提康德羅加級艦已全數除役，後面22艘預計未來幾年除役。

今年6月，國安會秘書長顧立雄率團赴美，參加展開的「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），期間有媒體報導我方向美爭取採購美軍除役提康德羅加級艦。若獲得該級艦可強化海軍區域防空以及我國的彈道飛彈偵測能力。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋建議，若要接收提康德羅加級艦，以蒙特利號(Monterey，CG-61)、順化市(Hué City，CG-66)、安濟奧(Anzio， CG-68)、維拉灣(Vella Gulf，CG-72」這四艘會較好，因為均配備SQS-56艦艏聲納、AN/SQR-19拖曳陣列聲納。

▲美國海軍提康德羅加級驅逐艦順化市（USS Hue City）（左）在烏克蘭奧德賽港外演訓。（圖／美國海軍）
▲美國海軍提康德羅加級驅逐艦順化市（USS Hue City）（左）在烏克蘭奧德賽港外演訓。（圖／美國海軍）

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