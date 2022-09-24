新版台灣政策法案　爭取美軍除役神盾艦有望？

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海軍戰力最強，具備區域防空能力的基隆級艦雖然能夠搭載68枚標準二型飛彈，但是1980年代初期從美軍服役後，再移交我海軍，船齡也超過40年，必須思考汰換或升級，否則日後面對共軍飽和性攻擊將難以生存，尋覓新艦成當務之急。
提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）是美國海軍第一批採用神盾作戰系統的軍艦，在1980年代至1990年代中期一共建造27艘，滿載排水量9800噸，與國軍現役紀德級艦同樣採用史普魯恩斯級船體，配備AN/SPY-1A/B相控陣列雷達，最大搜索範圍達300公里。
前5艘提康德羅加級艦為使用MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，能夠發射RIM-66標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與阿斯洛克（ASROC）反潛火箭，視距外攻擊火力強大，前5艘提康德羅加級艦已全數除役，後面22艘預計未來幾年除役。
今年6月，國安會秘書長顧立雄率團赴美，參加展開的「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），期間有媒體報導我方向美爭取採購美軍除役提康德羅加級艦。若獲得該級艦可強化海軍區域防空以及我國的彈道飛彈偵測能力。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋建議，若要接收提康德羅加級艦，以蒙特利號(Monterey，CG-61)、順化市(Hué City，CG-66)、安濟奧(Anzio， CG-68)、維拉灣(Vella Gulf，CG-72」這四艘會較好，因為均配備SQS-56艦艏聲納、AN/SQR-19拖曳陣列聲納。