12星座「週末運勢」曝光！這位守護星逆行　小心交通安全

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金牛座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）浪漫的能量繼續發酵，適合聽情歌，適合看浪漫的電影，適合參加藝術與音樂的展覽，讓身心都沉浸在五感的和諧能量中。戀愛中的情侶，這個週末適合一起共進晚餐，可以讓愛情關係迅速增溫，單身的朋友則有機會藉由安排網路交友遇到合適對象。
雙子座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）守護星逆行的時候，請你注意交通安全，無論你是駕駛或是乘客，各種交通規則請務必遵守，因為你極有可能因為運氣不佳讓你發生交通意外。週末和朋友聚會聊八卦，雖然輕鬆有趣，但是要小心禍從口出，道人是非，小心被人排擠。
巨蟹座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）適合吃甜食、吃甜點、買一塊蛋糕，自己一個人在家享受悠閒時光。這是一個適合享受美食的周末，如果可以配上自己喜歡的卡通或是影集，簡直就是完美人生。你慢慢找到一種可以跟壓力相處的生活方式，那就是積極努力的活著，並接受一切挑戰。
獅子座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）最近的財運還不錯，在有錢的時候，你自然不會虧待自己，最近經常追蹤一些販賣流行服飾與飾品的網站，等到品牌網站有折扣的時候，你一定會下單搶購。最近也想要剪頭髮、染頭髮、換造型。如果最近剛換了新工作，或許可以買一套正裝，慶祝自己有新工作。
處女座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）適合徹底放輕鬆，並且把生活重心從朋友、從工作，轉移到自己身上，你發現自己持續的愛自己，鍛煉自己，用心去感受身體的進步和心靈的成長，這種持續朝著自己理想與完美的目標前進，是非常有意義的事情。你是一個重視內心價值的人，一個充實且完美、完整的內心世界，就是你心目中的理想國。
天秤座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）首先恭喜自己，因為屬於你的生日月份已經來臨了。過生日的這一個月，你可以大肆慶祝，畢竟生活要懂得自己放鬆，要懂得自己找樂子。這週末，適合去做各種跟美容、美髮、美體相關的課程，也可以參加瑜珈與舒展身體的樂活課程。當身體變得柔軟和諧，這種生活狀態就是你想追求的。
天蠍座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）適合跟朋友一起聚會，這是一個交朋友、跟朋友聚會在一起的悠閒時刻。單身的朋友，則可以在認識新朋友的聚會中，結識未來的另外一半。一起看電影、一起安排露營，或是一起野餐，去感受四季的變化，你會發現，懂得生活的人，自己的快樂指數也會比較高。
射手座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）可能會參加朋友或同事的婚禮，有可能同事要搬家，週末你去幫忙，總之，這是一個助人為善、助人最快樂的周末時光。週末也適合跟朋友一起去逛家具店，採買選購各種家電用品。你是一個喜歡幫助人的小幫人，你這種好相處的個性，就是你受歡迎最大優勢。
摩羯座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）要注意身體的各種敏感反應，最近天氣早晚溫差大，體質虛弱的朋友，可能會有輕微感冒的症狀，例如怕冷、流鼻水或是喉嚨沙啞。建議你可以多吃一點滋補的食物，或是多補充身體的水分，幫助身體恢復健康，並且代謝身體的廢物與疲勞感。
水瓶座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）最近心靈受挫的成分滿高的，首先容易跟家人相處產生摩擦，這一點讓你感到非常無力感，雖然很想要自己搬出去住，但一想到搬出去住要負擔一筆租屋的費用，這就讓你感覺是新的負擔。可是不搬出去住，又要繼續忍受家中老少生活習慣的不同，這種互相干擾的生活狀態，讓你到了周末也輕鬆不起來。
雙魚座：本週末（9/24~9/25 包含上升星座）適合談情說愛，精心準備跟情人的約會，這種幸福感是非常強烈的。已婚的朋友，仍然可以在老夫老妻的互動中，去尋找互相讚美、互相包容、互相體貼的幸福。因為陪伴是最難的，尤其長情的陪伴與守護，更是一種約定和心靈交通的承諾。（編輯：賴禹妡）
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