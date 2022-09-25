慢性疲勞來敲門？營養師推「8種食物」：抗疲勞恢復精神

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黃豆：足夠的睡眠可以讓身體好好休息，黃豆裡的色胺酸，在體內轉換成血清素後可以舒緩神經，使人放鬆好入眠。
菠菜：若氧氣無法運送到全身利用就容易感到疲倦，甚至覺得喘、頭暈，食用菠菜可補鐵，有效幫助紅血球供氧，建議搭配維生素C能有更好吸收效果。
堅果：Omega3有助釋放褪黑激素，以減低焦慮、改善睡眠品質。晚上睡得好，白天精神自然好。
鷹嘴豆：炎炎夏日總讓人覺得疲累，有可能是流汗過多導致鋅缺乏，而豆類中的超級食物鷹嘴豆就是很好的營養來源，含有豐富蛋白質與維生素B1，幫助增強體力。
藍莓：深色莓果裡的花青素，可以強化眼部新陳代謝，緩解疲勞，對常看3C產品的現代人來說大有好處。
牛蒡：牛蒡高纖又營養，不僅菊糖可促進礦物質吸收、降低膽固醇，還富含鎂幫助紓解壓力，抗發炎。
豆芽：對吃全素的人而言，除了牛奶之外，豆芽菜也是理想的高鈣食物，足夠的鈣可以抑制焦躁，穩定情緒，進而改善身心疲勞，提升睡眠品質。而比起常見的黃、綠豆芽，黑豆芽的部分營養素遠多於它們，不只鈣含量是綠豆芽的近3倍蛋白質、膳食纖維及維生素C也是第一名。
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