56歲嬤隔26年懷孕！竟「懷上自己孫女」 背後原因有洋蔥
不少夫妻深受不孕症所苦，因而找代理孕母，一圓當爸媽的夢想；美國一名56歲婦女在得知兒媳無法懷孕後，竟決定成為兒子與兒媳的代理孕母；今年1月她開始接受激素治療，隨後今年2月接受移植受精胚拍，成功懷上自己的「孫女」。
根據英國《鏡報》報導，美國猶他州一名56歲婦女南西（Nancy Hauck），她的兒子傑夫(JeffHauck)與妻子坎布里亞（Cambria）長期飽受生育問題所苦，夫妻倆在經過6年的努力，以接受人工受孕的方式，成功懷上一對雙胞胎。
不過，坎布里亞在產下雙胞胎後，就因為創傷性分娩必須將子宮切除，雖然雙胞台平安降生，但是傑夫和坎布里亞還是想擁有更多小孩的他們，下一胎決定尋求代理孕母一途。
南西得知此事後，告訴兒子她願意當他們的代理孕母，她從未想過在56歲再度懷孕，不過在得知夫妻還想再生小孩，南西便決定自告奮勇，兒子得知後也激動落淚感激母親的無私。
醫師原本擔心南希的年紀會成為阻礙，但檢查後發現，只要在她進入更年期之前採取行動，仍然可以成為兒子、兒媳的代理孕母；為此南希在2022年1月開始接受為期12週的激素治療，每天都必須為注射激素到自己身體裡，並於2月接受手術，將受精胚胎移植到子宮內。
最終，南希在今年5月發現她懷著自己的「孫女」，預產期時間為11月5日，一家人共同期待迎接這個新生命。（編輯：孫唯容）