浴室邊縫「整條矽利康發霉」噁爆！網提1神器：一晚有效
黏著劑「矽利康」被廣泛運用於居家修繕，是個填補縫隙的利器，在浴室、廚房、窗框、地板收編等處都能用到。就有女網友在網上求助，說明自家浴室中的矽利康因潮濕發霉，上頭長出點點霉斑，看起來不甚美觀，而各網友則分享一招，用「它」一個晚上就清除。
原PO於臉書社團《裝潢DIY研究室》發文，說明家中浴室門邊角的矽利康，因室內長時間潮濕而發霉，整條看起來黑黑髒髒，可苦於不知如何清潔，於是上網發問「發霉的矽利康要怎麼處理？直接刮除重新填縫嗎？」
網友見文紛紛建議她準備「漂白水」，此神物能讓發霉的矽利康在一夜之間重返潔白，「漂白水+紙巾，敷臉的概念，覆蓋一個晚上就很有效，潔白如新！」、「發霉的矽利康，只要用廚房紙巾沾漂白水，鋪蓋在表面一個晚上，就會恢復得跟新的一樣」、「我家前屋主留下的無敵陳年矽利康霉斑，就是這樣清除的，便宜又簡單」、「我都把廚房紙巾撕成長條狀擺上去，再用滴管或是針筒將漂白水點上，不服貼的部分用夾子輔助整理，取下也用夾子輔助，完全不沾手」。
不過即便用漂白水將矽利康處理乾淨，在潮濕環境下霉斑還會再次長出，無法一次杜絕，故有網友建議平時就應注意浴室除溼，才能延緩或避免發霉的狀況發生。（編輯：李惠婷）