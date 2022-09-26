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孫生突怒譙Wendy「假人設」！揭女友多次踩底線：受夠了

▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）
▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-26 06:54:442022-09-26 07:02:06

知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定，兩人經常的互動深受粉絲喜愛。不過25日晚間，孫生突然在他個人IG上發出兩則黑底純文字的限時動態，上面寫著「林宛璇，我對妳非常失望」揭Wendy踩到自己的底線，讓不少網友相當擔心兩人感情是否生變。

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孫生於25日晚上在IG上傳兩則限時動態，一則寫下「林宛璇，我對妳非常失望」並且標註Wendy帳號；第二則則開頭就表示「我有點受夠了」，接著說出重話表示「不要再用妳的假人設騙人，我真的覺得很噁心，出去玩永遠一直消失一直不回，真的太多次太多次，我甚至都懶得生氣了！」意指Wendy只要出去玩就會搞消失。

▲Wendy和孫生感情穩定。（圖／wendy璇璇IG）
▲Wendy和孫生感情穩定，不過孫生25日晚間突然發限時動態罵Wendy，兩人感情出現一些小插曲。（圖／wendy璇璇IG）
然而文中也提到「晚上6點21分說要坐車回來了，現在七點半了，年輕人出去玩沒什麼，很正常，你這個過程當中要幹什麼我甚至都不管，我工作很累了，我沒體力一直這樣生氣難過，每次都可以玩到消失，每次都這樣，我認真受夠！」似乎是兩人相處時經常遭遇的問題，導致孫生忍受不了發文。

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▲Wendy限時動態在孫生發出動態後發出，看起來似乎是幫孫生開心慶生，看起來兩人應該已經已言歸於好。（圖/Wendy IG）
不過，隨後這兩則限時動態也被孫生刪除，然而仔細看Wendy的限時動態，晚間似乎又在幫孫生開心慶生，雖然感情狀態令人霧裡看花，不過看起來兩人應該已經言歸於好，不少粉絲這才放心。（編輯：張嘉哲）

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