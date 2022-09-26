7、8月統一發票全家開出1組千萬獎！花17元賺20萬夠幸運
111年7、8月份統一發票昨（25）日開獎，特別獎獎金1000萬元獎號為「05701942」 ；特獎獎金200萬元獎號為「97718570」；頭獎獎金20萬元3組獎號分別為「88400675」、「73475574」以及「53038222」。全家便利商店今（26）日公布這期也開出1組千萬特別獎及2組200萬元特獎。千萬大獎在今年7月28日落在桃園市全家蘆竹山腳店，幸運消費者花497元購買水果拼盤、鮮乳、零食與壽司米等7項商品，就抱回1千萬元大獎，實在有夠幸運。
全家表示，2組200萬元特獎都出現在台北市內湖區，8月8日台北市內湖區星湖店消費者花250元，以及8月30日在台北市內湖區康福店花94元買2杯茶飲，就賺進200萬元獎金。而這期最低消費金額拿到大獎的是在高雄日月光五店，消費者只花17塊就中20萬元頭獎。至於雲端發票專屬百萬講則有3組，分別在新竹金湳雅店（8/31）、太保縣府店（8/30）、以及永和新延店（8/30），而且時間幾乎都在8月底，財神爺趕在最後一刻來發錢。
至於7-11昨日公布這一期開出3組千萬特別獎，分別落在新北市新店區、台中大雅區以及台東市。其中最低的消費是在7-11新北市新店區正民門市，幸運兒只花49元購買民生用品，另一位在7-11台中市大雅區晞寶門市花49元買飲料。