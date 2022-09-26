獨／牛排控快看！漢堡王「3倍厚」黑醬安格斯牛肉堡回歸
▲漢堡王「3倍厚」黑醬安格斯牛肉堡，將於10/4回歸！以100%澳洲安格斯黑牛，打造成約一般速食店牛肉3倍厚的霸氣高度，搭配「獨家秘製香濃黑胡椒醬」牛排靈魂醬汁超對味。（圖／漢堡王提供）
漢堡王「3倍厚」黑醬安格斯牛肉堡，即將於10/4起回歸並成為常態供應菜單陣容！嚴選豐厚肥嫩的100%澳洲安格斯黑牛，打造約一般速食店牛肉3倍厚的霸氣高度，搭配「獨家秘製香濃黑胡椒醬」牛排靈魂醬汁，忍不住想趕快吃一波。今（26）日適逢華堡日，限定一日於門市出示粉絲專頁截圖，
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自2016～2018年期間限定大受好評的「黑醬安格斯牛肉堡」，因牛肉夠厚、黑椒夠香，圈粉許多饕客大啖。如今確定將於10/4起回歸，並且成為常態供應菜單，喜愛火烤牛排館風味的民眾，一定不要錯過了。「黑醬安格斯牛肉堡」嚴選豐厚肥嫩的100%澳洲安格斯黑牛，打造約一般速食店牛肉3倍厚的霸氣高度，搭上「獨家秘製香濃黑胡椒醬」牛排靈魂醬汁與絕配的美式起士，再佐以新鮮生洋蔥與酥脆洋蔥，豐厚肉香還有大口咀嚼的口感超滿足。
超激推薦搭配Mountain Dew激浪汽水，以獨特檸檬柑橘風味製成的碳酸飲料，在美國受到不少運動員愛喝，台灣漢堡王則是唯一供應激浪汽水的速食品牌，暢快爽口配上「黑醬安格斯牛肉堡」好涮嘴。
9/26適逢漢堡王華堡日，今日於門市出示粉絲專頁截圖，
或於官網輸入優惠碼，購買指定華堡系列套餐，可獲得「小華堡」乙顆。漢堡王更與百萬插畫家H.H先生合作推出一組 8款的限量LINE貼圖「愛吃漢堡王的美美」，9/26前以會員身分預訂、購買華堡系列套餐， 就有機會獲得「漢堡王X H.H先生」限量聯名LINE貼圖乙組；即日起至10/17， 以會員身分購買韓式泡菜系列及安格斯系列套餐、大餐， 同樣可獲得聯名LINE貼圖乙組，（數量有限，送完為止）。
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