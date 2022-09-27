拓也哥生前因糖尿病截肢！3大迷思破解：吃太甜不是主因
在日本有「吹神」稱號的拓也哥（井口拓也），昨（26）日傳出已在本月16日過世，享年47歲，消息令人不勝唏噓，曾紅極一時的他2020年疫情嚴峻期間數次發高燒，頻繁進出醫院，2017年甚至因糖尿病先後切掉腳趾、截肢小腿。據衛福部國健署資料，糖尿病是國人十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25000名的速度持續增加。對此營養師馬鳳吟也整理出3個糖尿病常見迷思，包括吃太甜才會得糖尿病？糖尿病不能吃水果？打胰島素或增加胰島素代表糖尿病變嚴重？提醒除了患者除了遵從醫師治療外，更要運動及睡好覺，才能控制病況。
首先針對「吃太甜才會得糖尿病？」馬鳳吟表示，吃太甜並不會讓正常人得到糖尿病，而是「吃過多的熱量」才是重點，她解釋「就像長期喝含糖飲料或吃含糖點心、缺乏運動、營養失調，很容易體重失控，使內臟脂肪堆積，導致胰島素阻抗，需要更多胰島素來控制血糖，一旦分泌的胰島素不夠用，就成了糖尿病。」此外，「吃太鹹」也會增加糖尿病的罹患風險。
糖尿病患不能吃水果呢？馬鳳吟指出，「水果的攝取可少不了，更不能依照嘴巴感覺甜不甜，來判斷吃了多少」，攝取足夠的纖維不僅能增加飽足感，更能減緩血糖上升的速度，但要避免加工水果，例如「果醬」和「果汁」等，這些已經去除纖維的加工品不適合糖友。建議糖友可以選擇中低GI值的水果較佳，如芭樂、小番茄（大番茄是蔬菜）、櫻桃、柳橙、奇異果、蘋果、葡萄或鳳梨等，1天以2份水果為佳，1份為一般的碗8分滿，可以切好在碗裡測量。
最後有關胰島素的議題，馬鳳吟說道「其實越早使用胰島素治療糖尿病，胰臟損害就越低」是非常重要的新觀念，因為現在胰島素的劑型很多，有速效型、短效型、中效型、長效型胰島素，可視患者需求選用不同的胰島素劑型，而且胰島素本身並不會造成洗腎。許多人也擔心打胰島素是不是就終身都要打？馬鳳吟表明，「胰島素不一定需要用一輩子，只要血糖穩定下來，是可以用藥物協助的。」
馬鳳吟也總結，糖尿病患者若想獲得更好的控制，除了搭配醫師治療、營養師飲食提點，更一定需要運動及良好的睡眠習慣和品質，睡不好不只會讓免疫變差，血壓及血糖也都會變的不好控制。
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