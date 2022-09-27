他驚覺被蹭網「怒改wifi密碼」！隔天見門上貼1紙條哭了
近期有一條帖子在微博上引起熱烈討論，一名男屋主透露，他懷疑家中網路被偷偷使用，導致速度變慢，因此改了Wifi密碼，沒想到隔天居然收到紙條及一袋雞蛋，原來是隔壁家鄰居的小孩沒錢交網路費，導致沒辦法上網課，讓他看了心中五味雜陳。
中國一名男屋主透露，他家中的網路某天突然變慢，懷疑是有人「蹭網」，便直接改了Wifi密碼，第二天卻突然發現門上被貼了張紙條，上頭寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課，我爸爸媽媽都沒在家，家裡沒裝網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔！」
紙條上的字跡非常工整，像是孩子一筆一劃慢慢寫的，地上還放著一袋雞蛋，這讓屋主看完心中五味雜陳，本來被蹭網的不滿也一掃而空，最後就在紙條上回覆對方「供你永久使用！」
消息曝光後，有網友被感動留言，「這個小娃娃不錯，家裡教育的好，房主也有格局」、「人有好報，社會有溫暖」、「看得我鼻子一酸」、「情商好高的娃娃，誰能不愛呢」、「只能跟著老人家生活的孩子很辛苦了，多點寬容吧」。
不過，也有網友直言，「借用別人家東西為什麼之前不說？」、「有錢買雞蛋，沒錢交網費」、「真禮貌不應該從一開始就主動告訴別人？」、「雖然結局也不錯，但是我覺得把事情說在前面，事情做在前面更好」。（編輯：賴禹妡）