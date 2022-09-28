化療後吃不下飯？醫曝抗癌「1危機」易忽視：死亡率大增
當食物不再是種享受，甚至是痛苦的來源該怎麼辦？曾罹患急性淋巴性白血病的郭小姐分享，她在經過第一次化療後，發現自己進食變得刺激，酸甜苦辣的感覺都變得很強烈，覺得食物有苦味、水溝味，嚴重時嘴巴內外甚至開始脫皮、佈滿傷口，進而導致她講話、吃東西時，口腔黏膜只要受到摩擦就會長水泡，最後只能用喝湯、吃水果、果凍等食品攝取營養。台灣聯合抗癌協會經問卷調查顯示，高達70％的癌友在治療過程中有味覺失調的情況，為了避免癌友出現營養不良的情況，書田醫院家醫科醫師陳柏臣表示，味覺失調是抗癌路上很容易被忽視的關鍵，若以「健康」為優先考量進行調味，反而會讓病人食慾降低、體重減輕、惡化病情，所以因應病人味覺失調，「調整料理方式和選擇」，以增進病人食慾為優先目標，才是抗癌的優先指南。
陳柏臣指出，癌友的味覺失調是源自於化療過程中，消化系統受到傷害，放射治療也會直接對味蕾產生負面影響，導致食物出現異味、口水分泌減少、吞嚥也出現問題；上述情況衍生的，就是讓原本就已經較虛弱的病人產生營養不良、體重減輕、體能不堪負荷等狀況，就稱為「癌症惡病質」；陳柏臣提到，「癌症惡病質」有3階段，前期會出現厭食、體重下降、代謝異常；二期食量下降、體重大幅減經、BMI值低於20、體內發炎物質增加等；三期病患肌肉組織往往已被大量分解、代謝，所以不僅會有體能低落、皮包骨現象，且在「3個月」內的死亡率非常非常高。
陳柏臣指出，找到正確的補充營養方式是最大重點，日常照顧方式包括，「每天或每餐提供不同喜愛的食物，增加進食意願」、「飲食採少量多餐方式」、「應給予不需過多咀嚼的食物」、「適當攝取高熱量食物」、「鼓勵病患多攝取水分」。陳柏臣表示，無論採取何種治療方式，都會造成身體細胞受損，為了修復重建細胞，營養需求比以往健康時期更加要求，調查顯示有超過75％癌友在面對味覺變化時，出現食慾不振的現象，當身體無獲得足夠能量修復因化療受損的細胞，恐使癌友更虛弱，無法負擔後續療程，不只嚴重影響治療成效，更延遲救治時機。
台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人表示，「健康是從飲食做起的」，味覺失調是抗癌路上難以言喻的副作用，雖然癌友多數認為自己能樂觀面對，但以親友的視角來看，卻有半數人認為被照顧者時常埋怨食物不好吃或選擇不進食，且為了後續療程，親友會去勸說、強迫癌友進食，這些情況確實源自於親友對患者的關心，但無法理解當事人味覺失調的感受，反而是對療程、日常生活造成放大化的影響。希望大家不要忽視癌友味覺失調的情況，相互理解後做出調整才是上上策。