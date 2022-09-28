教師節好無感？公民老師：「只紀念不放假」果然令人遺忘
今（28）天是一年一度的教師節，總統蔡英文一早也在臉書發文祝所有老師教師節快樂，不過就有網友認為教師節「沒啥人記得」，覺得教師節的存在感越來越淡。而公民老師黃益中也表示，「果然『只紀念、不放假』的節日總是容易令人遺忘」。
有網友在PTT以「有沒有台灣沒啥人記得教師節的八卦」為題發文，透露自己還記得小時候，928這一天都是師生要共同紀念的日子，「可是好像感覺台灣現在不太慶祝教師節了」，原PO指出「可能是沒放假的關係？」而對於政壇論文抄襲風波不斷，原PO也不禁感慨「不知道孔子和其他歷史上偉大的教師，會怎麼看待台灣今天的教育？」
而公民老師黃益中也在個人臉書發文表示，「一早收到好幾位以前學生傳來的訊息，我才發現原來今天是928教師節。」直呼果然「只紀念、不放假」的節日總是容易令人遺忘，但黃益中話鋒一轉，「換個角度想，能在教師節見到可愛的學生們，也是一種幸福吧！」最後也特別祝所有教導過自己的老師們教師節快樂。
不過對於教師節是否「被人遺忘」，有網友認同「沒放假就沒人記得」，但也有網友覺得「我還是被一堆教師節快樂洗版啊」，只能說同樣一個節日，每人感受大不同。（編輯：倪浩軒）