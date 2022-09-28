颶風伊恩強襲古巴！菸草農場被毀 全國慘遭斷電陷入黑暗
美國颶風中心預測颶風伊恩（Hurricane Ian）將增強為四級颶風直撲佛羅里達州，佛州政府已經宣布全州進入緊急狀態，而目前颶風伊恩已經登陸加勒比海國家古巴西部，威力由2級升級至3級，嚴重淹水災情不僅已造成2人死亡，更對菸草廠造成嚴重破壞，目前古巴國家電力系統更因此故障，有將近1100萬居民陷入一片黑暗中。
美國南部墨西哥灣的颶風伊恩被形容為「世紀颶風」，氣象局預測這可能會是百年來第一個直接侵襲佛州西岸坦帕灣的颶風，但伊恩在朝美國佛州前進前就已經嚴重侵襲古巴西部地區。根據外媒報導，颶風伊恩以每小時195公里的風速登陸古巴西部，而在颶風來臨前，當地已有成千上萬的人被疏散。
颶風強力侵襲導致該地區洪水肆虐、房屋受損、樹木倒塌，由於古巴西部大部分生產著用於製造雪茄的菸草，政府已設立55個避難所並採取相關措施保護農作物。當局仍在評估損失，目前已經傳出至少2人死亡，其中一人為43歲的婦女，因為家中牆壁不堪破壞倒塌而遭壓死。
此外，古巴國家電力系統也因為過於老舊出現故障，當地官員表示過去數個月來古巴電網處於岌岌可危的狀態，全國有不少地區每天都會停電，而颶風伊恩的破壞導致全島100％的電路都停止供電，古巴1130萬人口陷入黑暗中。
根據古巴國營媒體，當地電力公司「電力聯盟」（Electric Union of Cuba）技術總監蓋拉（Lazaro Guerra）對外說明時提到，由於全國電力系統故障影響基礎設施，電力聯盟會徹夜工作直到清晨，以便盡快恢復供電，排除颶風所帶來的部分破壞。