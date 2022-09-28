保加利亞人口銳減　年輕人希望幻滅寧願漂泊

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蜷曲巴爾幹山脈山腳下的加布羅沃（Gabrovo）是歐洲聯盟窮國保加利亞人口衰減的寫照。
蓬勃的工業曾為加布羅沃贏得「保加利亞的曼徹斯特」（Bulgarian Manchester）稱號，但是今天只剩1985年一半人口。
然而，如此境況其實是保加利亞各地常態。
貪腐和連串政治危機讓人看不到前景，理想破滅的年輕人離開故土。10月2日大選是保加利亞過去18個月以來的第4次。
分析預測，這場選舉只會重演產生分崩離析的國會，不會有政黨能夠拼湊出強有力聯盟主導國政。
保加利亞人口10年內少了1/10，成為舉世人口縮水最快國家之一。1989年有近900萬人口，現在卻只有652萬人，而且其中1/4年逾65歲。
共產主義時代的工業城加布羅沃僱用數以千計勞工，後來工廠破產或因私有化而沒落。現在名列全國生育率最低地區，幾乎杳無人跡的「鬼村」最多。
小兒科醫師卡姆布羅瓦說：「我1985年開始在這裡執業，當時新生嬰兒數還很高，每年約有1000個。」她膝下兩名成年兒子早已離開老家。
加布羅沃州去年只有263名新生兒，全靠精神矍鑠的卡姆布羅瓦照顧，儘管她早就過了退休年齡，還是得為了「少得可憐的薪水」而繼續撐持。
助產士瓦巴諾娃（Mariana Varbanova）說：「原因很簡單，沒有工作、沒有年輕人、沒有嬰兒。」
儘管從保加利亞於2007年加入歐盟後，布魯塞爾在發展、交通和觀光上提供援助，加布羅沃需要的工人還是越來越少。
首都索菲亞的市場經濟研究所（Institute for Market Economy）分析師尼科洛夫（Adrian Nikolov）告訴法新社：「逆轉人口趨勢需要時間。」
距加布羅沃約25公里的17世紀村落柴雅（Zaya）風景如畫，當地卻只住了35個人，本地人之外，還聚集了來自法國、英國、比利時、俄羅斯、義大利和其他國家的退休人士。低廉生活費吸引他們落腳於此。
當地不設投票所，村子裡唯一的雜貨店因沒有顧客上門，數年前已經關門大吉。77歲退休電工克瑞史蒂夫（Marin Krastev）每週一次充當司機，載著另外3位鄰居老太太一起前往最近商店採購。
為了照亮暮年生活，這群老人夏季期間加入稱為「出租孫子」（Grandchildren for Rent）的醫療計畫，參與計畫的年輕人來到柴雅體驗村居生活。
柴雅村文化中心75歲主席波內娃（Boyana Boneva）笑著說：「兔子，還有自己種的蕃茄和胡椒，讓他們過得可快活了。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110928