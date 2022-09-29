外送員走路送餐！女醫護嫌「下次快一點」　他收負評心寒

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「第二單的地點雖然跟第一單一樣都在院區，但屬於不同地點的大樓」而該外送員也快馬加鞭的走路趕緊送去，抵達後也馬上傳訊息給客人，結果客人一下來是一名女醫護，馬上不耐煩地嫌棄說「下次可不可以快一點」外送員解釋道「我也沒辦法啊，系統上的問題」該女戶直接不耐地說「好了，趕快找我錢，趕快找我錢，趕快找我錢」接著拿了錢就轉身離開。
不僅如此，最終該名外送員還收到「對客戶服務不專業」的負評，讓外送員無奈的說「醫院禁止機車進入，外送員都需要將機車停在院區外，再徒步走一段距離進去，一來一往會花費大量的時間，因此許多外送員都不願意接醫護人員的外送單，以往我總是抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不拒接醫院的訂單，走再遠也沒抱怨過，但今天這位小姐成功消滅了我服務醫護的熱情，從今天起只要看到訂單地址是該醫院一律拒單」。
貼文一出，網友紛紛回應「就真的一大堆這種老鼠屎在害自己的行業.....」、「跩什麼跩啊，嫌慢自己去買啊，真的很氣這個態度」、「這態度真的很不行＝＝害了醫護損失一個外送員」、「不送醫院+1之前也是被嫌慢，就只能走路進院區不然到底想怎樣啦」、「態度真的有夠差的，什麼樣的客人都有」。（編輯：張嘉哲）