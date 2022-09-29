2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

外送員走路送餐！女醫護嫌「下次快一點」　他收負評心寒

▲現在外送相當方便，只要用APP點餐，各式美味餐點就會送到家門口。（示意圖／翻攝photoAC）
▲現在外送相當方便，只要用APP點餐，各式美味餐點就會送到家門口。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 07:59:51

現在外送相當方便，只要用APP點餐，各式美味餐點就會送到家門口，也有不少人上班時也會點外送到公司。然而近日就有外送員分享，自己接到醫院的訂單，由於醫院禁止機車進入，所以他步行送餐到院區門口，沒想到不僅被女醫護嫌動作太慢，還收到負評，讓他相當心寒直言「恭喜妳又成功減少一位願意接院區訂單的外送員」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「28日上午9時40分接到兩份訂單，但由於疊單制度是系統不會告訴你第二單是誰的，要在第一單送完之後才會告知第二單的地點，第一單是醫院，送完之後，發現第二單也是醫院，於是我必須要走回車上拿餐點，然後再次走回院區送第二單，因為醫院院區是不能騎摩托車的」。

▲
▲一名外送員因為僅能步行進入醫院院區送餐，結果遭女醫護嫌慢。（圖/爆怨公社）
「第二單的地點雖然跟第一單一樣都在院區，但屬於不同地點的大樓」而該外送員也快馬加鞭的走路趕緊送去，抵達後也馬上傳訊息給客人，結果客人一下來是一名女醫護，馬上不耐煩地嫌棄說「下次可不可以快一點」外送員解釋道「我也沒辦法啊，系統上的問題」該女戶直接不耐地說「好了，趕快找我錢，趕快找我錢，趕快找我錢」接著拿了錢就轉身離開。

不僅如此，最終該名外送員還收到「對客戶服務不專業」的負評，讓外送員無奈的說「醫院禁止機車進入，外送員都需要將機車停在院區外，再徒步走一段距離進去，一來一往會花費大量的時間，因此許多外送員都不願意接醫護人員的外送單，以往我總是抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不拒接醫院的訂單，走再遠也沒抱怨過，但今天這位小姐成功消滅了我服務醫護的熱情，從今天起只要看到訂單地址是該醫院一律拒單」。

▲有網友臉書發文嗆外送員是「社會底層」，因此遭到外送員提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲外送員表示原本「抱著回饋感謝醫護在疫情期間的辛勞跟付出，從不拒接醫院的訂單」，但因為該名女醫護的態度，讓他以後拒接醫院訂單。（示意圖非當事人／取自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「就真的一大堆這種老鼠屎在害自己的行業.....」、「跩什麼跩啊，嫌慢自己去買啊，真的很氣這個態度」、「這態度真的很不行＝＝害了醫護損失一個外送員」、「不送醫院+1之前也是被嫌慢，就只能走路進院區不然到底想怎樣啦」、「態度真的有夠差的，什麼樣的客人都有」。（編輯：張嘉哲）

外送員餐期等超久也不生氣！美女店員「火辣熱舞」畫面曝

外送員貪快「5秒收5罰單」！慘虧5400元　網：最好的教育

口乾叫飲料！外送員竟是「下半身失蹤妹」　網喊：更渴了

馬尾妹太兇「扣釦子要照鏡」！火辣視角片爆紅　本尊神出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀