日本頂級調味料「茅乃舍」 首發店進駐台中新光三越

日料控有口福了!日本最受歡迎的伴手禮日本頂級調味料品牌「茅乃舍」，與擅長為大眾尋找一生必嚐滋味與故事的伊嚐國際聯手，10月1日搶進台中新光三越，開設全台首家台灣秋冬限定店鋪，日料控無須飛日本就能補貨，一次買到「茅乃舍」各式調味料，尤其是東京地區限定款「東京鰹魚高湯包」，不再受限地域，台中也買得到。

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「茅乃舍」素有日本主婦「秘密武器」美譽，讓不會廚藝的主婦也能煮出正宗日料美味，因標榜純天然食材、無任何化學添加及防腐劑製作，是國人赴日本必買的伴手禮。首家登台設立的秋冬限定店鋪，設在新光三越台中店B2，素雅店面很吸睛。秉持日人週到傳統，特別設立試吃試飲專區，以款待心意，提供給每一位消費者最真實的感受。

▲日本頂級調味料「茅乃舍」有地域限定款，在台中店不受限制，不必飛東京就買得到東京限定鰹魚高湯包。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.29)

伊嚐國際CEO李雨陽表示，「茅乃舍」登台首發店之所以選定台中新光三越，是看好台中人懂吃、會吃，不少好吃美食都源自台中。其次，在全台各百貨通路參加日本商品展時，也發現台中消費市場對美食接受度很高，是登台試水溫最好的前哨站，接著也會前進台北開店。

茅乃舍創始自明治 26 年 (1893 年 ) ，至今已有一百多年的歷史。這一百多年來，茅乃舍在自然富饒、擁有豐富食材的福岡地區，持續製造醬油、味噌、高湯、火鍋湯底以及沙拉醬等日本料理中不可或缺的調味料，在日本擁有高知名度與忠實粉絲。