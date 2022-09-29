巷仔內／動員、公投、核武！蒲亭出招　俄烏迎下一步？

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只是蒲亭做出如上表示，也會有不可避免的成本產生。第1個就是來自俄國內部的反戰聲浪高漲，這點已經可以從過去1.2週，上千人在俄國示威活動中被捕看出，還引出了偏遠自治區人民的不滿，認為在這波動員行動中，少數族群被徵召的比例明顯不合理。
第2，從俄烏戰爭開打以來，核武的陰影就已經存在，在戰爭剛開始沒多久，蒲亭就曾下令將俄羅斯的核威懾力量置於高度戒備狀態。祭出核武應是雙方都竭力避免走到的「最後一步」，不過隨著戰事膠著，來自俄國的核威脅變得更加明確，對於其它也擁有核武的歐美國家而言，可能也就面臨是否要為了烏克蘭，而隨俄國起舞，但雙方若都將核武威脅升級，最後演變成軍備競賽，則冷戰時期維持平靜的「相互保證毀滅」不排除就會失效，屆時不只烏克蘭和其它國家，俄國也同樣會遭受威脅。
第3，人力只是俄國在烏克蘭戰爭中面臨的其中一個困境，其它也需一併處理的，還有組織結構重整，領導階層調配，武器的翻新、製作及購買等等，否則，動員能解決的問題只是短期的，長久下來並非良策，若是這次動員無法解決問題，後續範圍擴大到影響菁英階層，則會對蒲亭政權十分不利。
然而，即使升級態勢，對蒲亭來說有以上風險，但不有所行動，他還是有要付出的成本，包含戰事持續膠著，俄國的資源、金錢、人力都持續在消耗。還有，面對可能輸掉一場涉及國家核心利益戰爭的前景，蒲亭不太會簡單讓步，在退縮還是升級之間，哪怕來自國際的制裁一波接一波，蒲亭寧可選擇讓戰爭升級，用這種相對「壯觀」的方式，企圖達到威懾西方和烏克蘭的目的。
動與不動的成本看過了，現在要探討的問題，在於蒲亭是否如多數西方媒體所說的那樣，是「出於絕望」才有這一連串動作？
首先，蒲亭絕非沒有任何壓力或損失，不過這一系列的操作，從跡象上來看，應該都還是經過慎重考量的，並非在單純的憤怒或魯莽下做出這些決定，動員令的下達確實屬於重大升級，但為局部而非全面，是一種漸進的方法，這方面蒲亭做得相當謹慎，現階段仍避免全面動員，眼下的抗議及出走潮，或許也在克宮的預料之中，動員暫時也還不涉及莫斯科的菁英分子。
嚴格來說，發生在烏克蘭的戰爭還沒有具體、真正影響大多數俄羅斯人的日常生活，而在祭出核武威脅的同時，莫斯科也充分把握時間，推動烏克蘭部分地區入俄公投，就如同2014年在烏克蘭的克里米亞半島、2008年在喬治亞的南奧賽提亞（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）所做的那樣，直到蒲亭確信他得到想要的結果。
此外，即使要冒著與大國核武競爭的風險，但核武也有分規模大小，破壞性較小的核子武器，只要在烏克蘭用上一點，相較於一般殺傷性武器，應該也足夠讓俄國達到它想要的目的，迫使烏克蘭讓步，而不必然要演變成與核武大國的正面衝突。
至於什麼時候可以做出，蒲亭已陷入絕望的評判，或許等到戰況和動員令持續升級，並開始牽扯到莫斯科、聖彼得堡的菁英份子；若蒲亭真的到了不得不招募大城市裡的富裕階層，把他們的孩子扔到前線的地步，那他的政權可能面臨嚴重的內部危機，屆時，一個被逼到牆角的蒲亭，是否會動用大規模核武，甚至導致第3次世界大戰發生，任何情況都難以被完全排除。