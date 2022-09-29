美元升息「該換回賺價差」？網提1數字勸：現在還太早
美國聯準會（Fed）21日結束9月利率決策會議，宣布調升3碼，台美利差擴大，不少人看準時機將存款換成美金賺錢。不過在此前就已換匯的民眾，上網詢問若已經有小賺一筆，是否該趁這波換回台幣，因有年底兩次會議還會再升5碼的消息傳出，眾人紛紛勸其加碼，引發討論。
原PO以「美元現在可以換回來了嗎」為題於PTT發文，說明自己先前便在美元低點時大量購入，現在升息後已有小賺，但究竟要換回來花掉，還是存美元定存，令他難以下決定，「有沒有理財專家可以分析一下捏？」。
多數網友對美元調漲抱持樂觀態度，認為現在還不是時候「太早，等33/34再說」、「不行，等35」、「坐等35」、「至少到35，後面難講」、「很快會35，放心可以直接全押美金，領利息」、「公認會到35」、「再加價買啊！匯差利息繼續賺，送分題想提早獲利了結？嫌賺太多膩」。
不過也有人認為坐等35元只是場夢，還是要見好就收「我過32就會想換了，當然有人看35以上」、「35是在做夢吧…」、「35是騙局」。 （編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。