預售屋「天花板和牆」有不明方形洞！內行解答：每家都有
有位民眾近期對一間預售屋頗感興趣，在代銷的引領下參觀房型，可途中他發現房子的天花板和牆壁有一些不明的方形洞，令其百思不得其解，於是特意上網發文詢問眾人，貼文發出後，不少內行網友解答：「這是正常的！」
原PO於臉書社團《買房知識家 房賣房攏滴+》發文，表示近期看中一間年底交屋的預售屋，便請代銷陪同一起參觀房型，而他卻發現主臥室的天花板上有個正方形的洞，另一個房間的側邊牆面也有個大大的長方形洞，原PO當下詢問代銷，得到這是用來「運輸材料」的洞，但仍有些不放心，於是發文詢問「不知道有沒有前輩可以解釋一下，非常感謝」。
內行網友解釋這些孔確實如代銷所說，是施工中常見的作法「牆的部份俗稱『狗洞』，方便人員及材料橫向進出；天花板俗稱『吊料孔』方便材料垂直進退料」、「俗稱工作孔，完工時，會修補，每一戶都有工作孔」、「上方是傳料孔（台語：計瞭康）， 牆壁門是方便施作門（台語：高康啊）。不過最近幾年建案比較嚴，也不再為了代工方便而任意給他們留太多孔！但是牆壁門還是會留的，差別在於怎麼留，有沒有高丁會影響日後補起來後是否容易龜裂」。
不少人開玩笑表示是「董事長的秘密房間」、「哈利波特的密室」、「任意門」，有人則認真提醒「要注意有沒有補好，沒做好久了受潮油漆可能會掉，類似這樣」、「留意收尾工法，要不然容易會有裂痕，影響美觀」。（編輯：李惠婷）