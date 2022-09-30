私人車位被偷停！他不忍了「開1大招」 眾狂讚：睡飽點
為了讓自己愛車每次回到家都有車位可以停，不少人都會選擇買下一個專屬自己的車位。不過如果發現自己的車位老是被人家偷停，那該怎麼辦呢？近日，就有網友分享自己的車位被別人停走，讓他直接使出絕招，引起眾人狂讚「睡飽點啊！」
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「旁邊就有繳費的停車場不停，要停我租的位置，也不留個電話，那就請您等我起床吧！」車主眼見自己的車位被停走，直接索性把自己的車停在那輛車的後面，而且還貼超近，讓對方完全出不來。
貼文一出，立刻吸引超過7千人按讚表示「OK！前面車主可以請假嚕！睡飽點啊」、「不只車主可以睡飽，偷停的人也可以睡飽喔！」、「這幾天就改別的交通工具出門唄！要不也可以安排個國內或國外旅遊」、「什麼起床？如果是我直接就環島旅遊，讓他車子卡死在那裡」、「這種沒道德的人就是欠電，太紓壓了」。
而也有不少人敲碗後續到底發生什麼事情，該網友也表示「因為我車上有留自己和家人的電話，對方則是打給媽媽，電話中直道歉，說找不到車位，停車場也沒位置就先停我這裡」車主提到「對方自稱是職軍，有說要付停車費，但已經回軍中，所以後來他學長來幫他處理，我媽叫他趕快來牽車就放人了」。（編輯：張嘉哲）