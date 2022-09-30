全台最大「自然法則」健康概念市集　義享旗艦店登場

全台最大「自然法則」健康生活市集10月1日將於義享時尚廣場B2盛大開幕，近300坪的空間集結了有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮、機能食品、蔬果能量飲、鮮果優格吧、日料立吞、地中海飲食、環保清潔用品、安心鍋具、淨水實驗中心等，不僅商品多元，更有營養師駐店提供諮詢，提供全方位的健康選擇。
亞洲食療專家王明勇老師10年前創辦「自然法則健康三好市集」，迄今在北台灣已有7家門市，今年，王明勇老師與特力集團總裁暨特安康董事長何湯雄攜手，首度進軍南台灣，於高雄義享時尚廣場打造「自然法則」旗艦店。強調「不只是超市，更是一種生活方式」的新概念，透過各種獨有創新的互動服務傳遞健康。
王明勇分享「拿回自己的健康烹調權、傳統美食健康做安心吃！」的品牌理念，融合「食、睡、動、補」的養生觀念，提供新鮮有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮、機能飲品、保健食品、保養品、環保清潔用品、安心鍋具及廚房用品，更結合營養諮詢、健康教室、食樂廚房、輔助睡眠及放鬆運動的生活空間，以達到全方位的健康狀態。為讓生產者與環境一同共好，自然法則亦扮演公平交易平台角色，以行動支持優質在地小農。
不只販售商品，現場也有「營養師」駐店提供膳食營養及預防保健諮詢，給予顧客食材組合建議與烹飪方法，同時分享各年齡層的營養需求。特別的是，在義享旗艦店中，更以即食體驗為最新主打，三大主題「Ugo蔬果能量飲及鮮果優格吧」、「日料立吞區」、「地中海飲食區」，現場手作分享健康美味的飲食新觀念，像是獨家調製的「好菌多鮮果昔」、特色甜點「希臘式優格蛋糕」等。