忘記帶健保卡？486先生曝「1招」免付押金 網讚：超實用
許多人有就醫時忘記帶健保卡的經驗，通常都需要繳交押金之後再回來帶健保卡回診所取回，不過網紅486先生就分享一個妙招，只要使用手機出示「虛擬健保卡」，不但可以不用帶健保卡看診，也無需繳交押金，是十分方便的功能。
486先生近日在臉書上分享，不少人會遇到忘記帶健保卡的尷尬狀況，不但麻煩又需要押金，不過其實只要在《健保快易通》APP上申請「虛擬健保卡」，即使在外忘記帶健保卡，用手機出示虛擬健保卡之後就可以用QRcode進行掛號、看診及領藥，無須繳交押金。
而申請方式也十分簡單，486先生透露，只要登入《健保快易通》APP後，選擇「虛擬健保卡」並輸入帳號密碼登入，再點選「參與試辦計畫」線上申請，接著只要上傳個人照片，等待7個工作天完成審核即可。
不過，值得注意的是，並非每一間醫院都適用虛擬健保卡，因此建議在使用前先點選「查詢試辦院所名單」，查看家附近的醫院、診所有沒有在名單內，目前全國已有超過400家醫療機構參與。
貼文曝光後，網友們全留言讚嘆，「謝謝超實用」、「早已申請，不錯，很方便」、「在這裡吸收很多新知識」、「有夠實用」、「感謝分享」。（編輯：賴禹妡）
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