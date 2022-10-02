Angelababy被微博出賣了！陸網一看心疼：她還愛著黃曉明
女神Angelababy（楊穎）和男星黃曉明從結婚受到各界祝福，不過卻在今年1月28日時證實結束近7年婚姻，消息震撼演藝界，雖然兩人稱「未來仍是家人」，但畢竟是離婚，總是還是有許多不為人知的秘辛。然而近日，大陸微博近日無預警推出一個新功能，所有網友在首頁皆可查看該使用者的「超話訪問紀錄」，結果Angelababy從以前至今她仍相當關注黃曉明，掀起大陸網友熱議。
自從微博上線可瀏覽使用者關注的超話話題記錄後，就有網友發現，Angelababy最近參與的超話中有「黃曉明」的記錄，仔細一看，Angelababy還是「LV3明教布衣」（超話粉絲等級），顯示有一定程度的關心，但反觀黃曉明的參與超話清單上則沒有Angelababy。
截圖立刻在微博上瘋傳，有人認為「虐到了…一個看過對方超話，一個從來沒看過」、「看來她真的很愛他」、「可能還在愛嗎？就關注一下這樣，但還是相當心疼」；不過也有網友認為「看過就會一直顯示著吧，感覺是幾年前就關注了，跟愛不愛前夫無關，就讓她們各自安好吧！」
對於大陸網友瘋傳自己的超話紀錄，Angelababy未做出任何回應，不過目前參與的超話列表已不見黃曉明，疑似是此事在網路上發酵後，已將微博重新整理了一遍。（編輯：張嘉哲）