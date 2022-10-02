爆哥《跑跑》奪冠破紀錄！曾當歌手發單曲　韓網翻出朝聖

職業選手兼實況主「爆哥Neal」（劉昶亨）（1）日在韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》中，拿下個人賽冠軍，追夢11年登上最高殿堂，且成為台灣第一人，寫下台灣電競歷史新頁，瞬間轟動台韓兩地的網友。然而和「咖哩拌飯」相當有緣的他曾經推出數位單曲《咖哩爆飯》，在他奪冠之後，不少網友又回去收聽，歌曲留言全是祝賀留言，甚至也有南韓網友朝聖，引起討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 談到爆哥與「咖哩拌飯」的淵源，在於先前有一位大陸網紅「五十嵐上夏」再吃咖哩拌飯時，謎樣動作搭配魔性的尖叫聲讓他在網路上走紅，而卻有眼尖網友發現，「五十嵐上夏」的長相與爆哥還真的有幾分相似，於是到爆哥實況告知，隨後被粉絲認證「真的有像」後爆哥也欣然接受，甚至在直播中模仿影片內容，還跟外送平台推出「咖哩拌飯」優惠碼，笑翻粉絲。▲爆哥撞臉大陸網紅「五十嵐上夏」，讓不少粉絲笑稱實在太像。（圖/翻攝抖音）除此之外，爆哥今年6月更出了一首《咖哩爆飯》，厲害的是爆哥不僅跑跑卡丁車玩得好，還藏有一副好歌喉，歌聲好聽又有磁性，讓不少網友相當驚艷，而爆哥在昨天奪冠時，也在現場比出吃咖哩飯的手勢，讓朔月轉播時也笑說「這不是爆哥的招牌手勢嗎？」▲爆哥今年6月發行數位單曲《咖哩爆飯》，當時就引起不少討論。（圖/翻攝唯有音樂 OnlyMusic YT）而在爆哥奪冠後，不少網友又回去朝聖該MV，目前觀看數已經突破68萬，不少網友留言「我強烈支持之後你出場都要放這首，請跟主辦申請」、「爆哥恭喜你啊！這首歌應該當你冠軍主題曲」、「從此10月1日是台灣咖哩拌飯日！」而也有不少韓國網友也來朝聖「오늘이 대만 카레의 날이라고 해서 찾아왔습니다（聽說今天是台灣咖哩日，朝聖）」、「Neal에게 개인 챔피언십 우승을 축하합니다（恭喜Neal奪個人冠軍）」更有人指出該首歌應該出韓文版，放在下次他出場時的配樂，話題度超高。（編輯：張嘉哲）爆哥奪《跑跑》冠軍！網狂問：他是誰 真實經歷挖出讚爆台灣第一人！爆哥奪《跑跑卡丁車》聯賽冠軍 深夜首發聲獨／爆哥《跑跑卡丁車》奪冠！「朔月」泛淚：完成我夢想爆哥《跑跑卡丁車》勇奪冠軍！衝韓國寫下台灣電競史新頁