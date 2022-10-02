高虹安遭民進黨追殺？排行榜「他」被列第一：狂發438篇

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接著高虹安就公布「追殺高虹安」的排行榜，前十名包括冠軍律師林智群，依序名次為無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子、補教人蔘。
然而名單曝光之後，不少粉專也紛紛聲援，也自嘲自己為何沒有進榜，親綠的「只是堵藍」狠嗆「竟然沒有堵藍，被看不起了...眾管理員注意一下，全力發文洗高虹安，我們要後來居上」；而排名第五的「孟買春秋」則說「為什麼我不是第一名？我明明連著好幾天都只關心她，而且我也有宣布我只關心她！氣氣氣氣氣」；排名第二的「無良公關公司」則留言表示「才103篇？看來我太懶惰了，今天開始要每天50篇才行！把高虹安趕出台灣政壇是我的目標！」
而網紅四叉貓也在對排行榜相當有意見，透露高虹安的計算方式應該是以每則「留言」當計量單位，根據她公布的簡報，攻擊範例包括「為了選舉而道歉的」、「選市長人品很重要」等等，簡易解讀就代表那四天之內只要在討論高虹安的文章或新聞底下留言，沒有稱讚的話就全部被計算成攻擊，所以奪冠的「林智群律師（klaw） 」四天之內被判定有438則留言沒稱讚高虹安。四叉貓笑虧「各大粉專的大家不要再爭了，不是粉專主不努力，是粉絲們留言罵的不夠兇啊！」（編輯：張嘉哲）