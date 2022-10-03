兒無照偷騎車！虎媽「拉去往生室」訓話：我怕要來這接你
近期台灣青少年無照騎車、開車上路事故頻傳，先是一位16歲少女上月30號無照到北宜騎車，過彎時打滑自摔被水泥車輾斃；接著台中又有位16歲少年無照開車，發生車禍將另位機車騎士撞死；昨（2）天則有位14歲少女無照騎車，於台中發生車禍，所幸這次意外沒造成重大傷亡。一位媽媽透露，自己兒子也曾無照騎車，她知道後直接把人帶到醫院往生室，語重心長地說「怕有一天我必須來這裡接你」，讓兒子痛改前非。
這位媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，透露自己育有2兒2女，因為看孩子18歲時個性脾氣都很衝，都滿20歲才讓他們考駕照。而大兒子曾偷騎車被原PO發現，於是原PO直接帶兒子去醫院往生室外面「訓話」。
原PO對兒子苦口婆心表示，「不是不讓你騎車，你的個性脾氣都很衝，如果我讓你騎車跟朋友出去，我怕有一天，我必須來這裡接你。」更詢問兒子「你有聽到裡面傳出來的哭聲嗎？」希望兒子等到個性脾氣都穩重了再去考駕照，但也強調「你長大了，你自己去做決定」。
而這一席話確實也起了作用，原PO透露之後大兒子就不再偷騎車，還會幫忙管教弟弟妹妹，讓原PO感慨「不敢說我有多會教育小孩，但是安全的事我非常堅持！」
網友紛紛在底下留言回覆說，「好棒的教育，能讓他自己去體會跟理解」、「母親很偉大，媽媽很會教小孩」、「還會跟你去醫院，這小孩不錯」。原PO也在留言處補充，「我兒子其實每次看到騎快車、開快車出事的人，他都會想起這件往生室的教育。他會說媽～如果你當時放縱我，沒有帶我去往生室，萬一我出事了，我不止會被眾人罵，人家也會怪你和爸沒教好」。（編輯：倪浩軒）