小人國英文叫「Window On China」！網見原因驚：長知識

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貼文一出，網友紛紛留言，「她裡面是有不少中國建築沒錯」、「幾十年前就是這個名字了，沒必要有太多聯想」、「小人國很久了，正常」、「他一直是這個名字，住附近路過。一開始知道的時候，只覺得完全無法聯想」、「人家很久以前就用這個英文了」、「窗口下的中國，我記得當初創立是以中國那邊為主題」、「小人國早年是小小中國啊，所以是中國之窗。這典故年輕人查一下就知道了吧，這跟路觀完全沒關係吧」、「很久以前英文老師教過，小人國英文意思是『像瓷器上彩繪山水畫裡的房屋窗戶一樣的精緻』」。
不過，有知情網友解答，其實小人國建立初期只有中國的造景，因此取名為Window On China (中國之窗），之後才陸陸續續添加世界各國的造景，之後雖改名為Window On World（世界之窗），不過政府告示牌不易改動，因此才會沿用至今；典故曝光後，讓許多網友都驚呼「長知識了」。
事實上，過去幾年就曾有人冒出同樣疑問，還特地到小人國官方臉書詢問，對此，小人國解釋，在成立初期，園區的迷你世界採用大中華區具有文化與歷史意涵的景觀建築為主，英文名稱更以「一眼望盡五千年華夏文物，半日遨遊十萬里大好河山」的概念公開徵件，最後才由「Window On China」勝出。（編輯：賴禹妡）