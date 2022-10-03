十月「第1週運勢」曝！魔羯撥雲見日　射手別帶公事回家

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本週請從一個理性、規律和責任的角度來思考並規畫你的人生。最近生活如果有散漫、糜爛、頹廢、沉迷的狀況，請你自覺改正，畢竟人生渾渾噩噩的活著，這種行屍走肉的命運，不是你想要的生活方式。當你覺得人生走在低谷期時，請你一定要走出來，從內心幽暗的心靈空間走出迎向陽光和朝氣的生活方式。在這個時候，為自己安排一趟紓壓與尋找自我的旅行是非常重要的開運方式。
金牛座
本週可能會對心理學、心理治療、心情陪伴與心靈溝通有關。這種藉由關心、陪伴傳遞正能量與愛的療癒方式，對你的家人、同事、朋友和子女乃至於寵物都特別有幫助。而你會發現，你藉由幫助別人，同時也提升了自己的心靈、靈魂層次。你感覺自己的內在和精神世界越來越豐富，對於別人的優點，越來越能鼓勵並支持。對於別人的缺點與內心的傷痕，則表現出包容與同理心。建議你，最近可以多看心理學、心理治療與藝術治療方面的書籍，對你落實以關懷為人生志向的目標非常有幫助。
雙子座
本週建議你從各個面向關心自己的健康。可以從體重，從肌肉彈性、從臉部的五官和肌膚的光澤度以及四肢關節的靈活度，去了解當前自己的年紀與身體實際狀況，是不是存在落差。如果明顯感覺到有初老症的現象，建議你，可以從飲食、運動、補充維生素與營養蔬果來增加自己的免疫力和元氣。或許是入秋了，漸漸意識到健康與體力的重要性。如果長期處在勞累的狀況，可能會你看起來比同年齡的人更加老態。
巨蟹座
本週如果正面臨考試與面試、求職壓力的朋友，老師給你更多的鼓勵與支持，因為你已經越來越接近成功，只要再繼續堅持、努力，將來一定可以實現人生夢想。最近會花比較多的時間去思考朋友、友情、愛情與情感陪伴的事情，你覺得自己就是一個感情豐沛、且敏感的性情中人。你很樂意交朋友，也很樂意跟朋友分享自己的生活點滴，當然更願意聆聽身邊朋友的心情故事，本週你可能會有許多溫馨的情感溝通和互動，你覺得無論人生是在順境或逆境中，一個充滿愛能量的人，一定能克服困境，再度展現自信能量。
獅子座
本週這是一個適合美麗、適合美容、想要規劃醫美療程，或是想要改變造型的重要時刻。也許你已經提前規畫安排，剛好在本週會落實上述的計畫。也可能你是突發奇想，本週會產生跟美容、美體、醫美有關的念頭，總之，為了給自己一個年度禮物，並且讓自己看起來更年輕，更有朝氣，你對於參加美容課程的意願是非常高的。一個自信的外表，讓你在愛情和事業這兩方面充滿自信，並且贏得更多人緣好運氣。
處女座
本週是一個努力賺錢、努力求財的重要時刻。也許你的工作在最近出現波動，當工作不能穩定的前提下，勢必直接影響你的收入與生計。或許是已經發生財務危機，或許是未雨綢繆，你現在都急切的希望自己可以開拓新的賺錢途徑，最好是有一份兼差、兼職的工作，這樣有兩份收入，你會覺得生活比較有安全感，也比較踏實。多一份支薪的工作，也意味著多一份責任和壓力。在收穫報酬的時刻，也要顧慮一下自己的體力與身體負荷。
天秤座
本週在過生日的這一個月，你的心情每天都是愉快的，這種愉快的能量，讓你想要花錢買衣服、或是購買香水、或是買一雙時尚潮流的鞋子。總之，為了讓自己的外表看起來年輕有活力，在治裝費這個領域，你向來都是非常捨得花錢的。最近的愛情，進入適婚年齡的你，可以好好規劃未來一年、二年的婚姻大事，如果已經有穩定交往的對象，八九不離十，應該就會跟正在交往中的這個人喜結良緣。如果目前是單身的朋友，則可以留意對方年齡比你大，皮膚比較黝黑，對方的身形比較魁武壯碩。因為你就是一個從潛意識散發著，想要成為小鳥依人的情人。
天蠍座
本週對於已婚的朋友，或是已經談婚論嫁的朋友。關於你們婚姻、感情的考驗，這個時候才要出現。一個感情的情敵或是爛桃花可能會影響你既有的穩定感情。如果彼此的戀愛基礎不夠穩定，那麼最近可能會面臨吵架與分手的尷尬狀況。想要攜手走過感情風暴，也需要一段漫長的時間療傷，對於善於記仇的你而言，在感情中放下、釋懷、原諒，這些人生功課都是最難的，也是最沉痛的議題。想要跟另外一半攜手跨越這個愛情的坎坷，只有重新在對方身上找到那一份愛的初衷，或許可能成為扭轉彼此命運的關鍵力量。
射手座
本週受到守護星逆行的影響，你最近在處理家庭關係、親子關係和職場互動，需要特別小心。有可能把職場中的壓力與挫折感帶回到家裡面，讓家庭氣氛頓時變得緊張，或是因為自己家庭的私事，影響了你的上班出勤和工作表現，也可能為你造成危機。總是，家庭和工作這兩方面的重擔，目前全壓在你的肩上，你現在是一刻也不得閒，而且來完全不能生病。希望你可以在職場中廣結善緣，能夠找到靠山和貴人為你撐腰。
魔羯座
本週有一種撥雲見日，好運降臨的感覺。這一份信心來自於自信能量的增加，當你對生活有目標的時刻，你做任何事情都可以無往不利，而且非常有效率，你可以憑藉著這一份好運，努力拓展事業版圖，尋找新的賺錢機會，同時增加自己的體魄，讓你成為一個專業、活力、熱情的人。提醒你，當運勢到來的時候，你就不要讓自己閒下來，有時候越忙碌、反而活得越有精神。你現在當好就是這種感覺。可以好好體會一下。
水瓶座
本週要學習當一個謹言慎行的人，過去因為講錯話，禍從口出的例子，發生在你身上的事情，真是一件又一件，歷歷在目。而現在這種需要注意自己發言、和講話態度的危機又將出現。提’醒你，當你覺得自己心情不好，或是有點小憂鬱的時候，寧願多聽，也不要議論時事、更不要議論身邊朋友的感情與家庭事，免得帶入過多的個人情緒，引發朋友、同事之間不同立場、不同觀點的論戰。你要學習當一個和平主義者，不要因為自己看不順眼，就到處搧風挑事。
雙魚座
本週你的創造力、想像力、靈感與第六感的直覺力，在最近都是最強烈的時刻。如果你過去曾經憑藉著直覺選股、選號而幸運中獎金，最近這種偏財機會有再度降臨在你身上。如果有經過彩券行，可以買一張彩券碰碰自己的運氣。另外，最近你的愛情運也是非常好的，你變得專注、專情、溫柔、善解人意，尤其你性格中的包容性和溫暖的關懷、問候是對方最喜歡、也最依賴的一種特質。記得感情要得人緣，體貼溫柔絕對是最佳策略。（編輯：李惠婷）
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