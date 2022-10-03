特休請星期幾最爽？鄉民全推爆「這天」狂讚：少做一堆事
特休假期該怎麼安排，是每個上班族必有的煩惱，對此就有網友好奇，大多數人都是將特休排在哪一天，過起來會最爽呢？貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人還是秒選週一，並透露原因：「100%週一，blue Monday真的很可怕！」
該名網友在PTT貼文，他以「大家特休喜歡排週五還是週一？」為題，表示通常大家特休都是排在連假前後，或是週五、週一，他則是偏好排在週五下午休假，雖然才休半天，不過加上六日也有2.5天的假期，「體感休起來感覺跟休3天差不多」，因此也好奇問大家：「特休喜歡排週五還是週一？」
貼文一出，網友們大多都還是回答週一，「週一休超爽」、「週一別人痛苦上班，你還在爽」、「排一比較好，晚收比早放心態爽一點」、「週一啊，出門買早餐順便看別人的賭爛臉」、「週一，這樣人車應該有比較少」、「週一啊，週二上班很多事同事都先做了」、「週一，禮拜一事情一堆」、「週一啦，讓你免疫週一症候群，還有週二開局，讓你快速撐到星期三過一半的感覺，休週五，週一來會更賭爛」、「100%週一，blue Monday真的很可怕」。
不過，也有網友投票別天，「週五 ，週一太多地方沒營業了」、「星期三，享受做二休一」、「通常會議都會在週一請假你就被盯上」、「休週一也只是變成週二症候群而已」、「拆開成五下午跟一早上，這樣會有放四天的感覺」、「請補班日最爽」。（編輯：賴禹妡）