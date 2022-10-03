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環台賽傳奇車手　細數這些年的「阿凱障礙」

▲馮俊凱(前)搶下藍衫。自由車協會提供
▲馮俊凱(前)搶下藍衫。自由車協會提供

記者廖聿偉/桃園報導

2022-10-03 20:52:05

台灣一哥馮俊凱已經幾乎成為國際自由車環台賽的代名詞，他生涯已13度參加環台賽，寫下空前紀錄，往後每參加一屆，都會將「阿凱障礙」持續堆高。

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馮俊凱僅在2016、17年，因一級車隊賽事重疊缺席2屆，另外去年環台賽因疫情停辦，除此之外，阿凱車手生涯在環台賽全勤出賽。

2007年，當時年僅19歲的馮俊凱披台灣騎拿車隊戰袍，為自己的自由車騎幻旅程拉開序幕，2009年代表台中浩捍隊，在台北繞圈賽拿到第9名，生涯首次躋身亞巡賽前十。

環台賽2012年升上亞巡賽2.1級，馮俊凱霸氣劍指登山王，桃園站後一度“紅配綠”穿上衝刺、登山兩件領騎衫，並提前在台南關子嶺達陣，同年底，被二級車隊卓比奧斯(Champion System)網羅，成為我國史上第一人。

2013年馮俊凱衛冕路倒吃甘蔗，在第6站新北市站成功守護住紅點衫；2014年他改披高士特車隊戰袍，在第3站彰化站把握了開賽的二級坡追近差距，接著在關子嶺的二級登山點逆襲，濤駭浪中完成環台賽史上首個登山王三連霸。

隔年馮俊凱啟用「逃脫條款」，加盟藍波美利達車隊，成為我國史上首位一級車隊（世界隊）車手，並以中華隊身份出賽環台賽，惜第2站桃園站在終點前10公里的下坡處摔車，沒能保住紅衫。

▲馮俊凱是台灣史上唯一加盟一級職業車隊的車手。（圖／Sprint Cycling）
▲馮俊凱是台灣史上唯一加盟一級職業車隊的車手。（圖／Sprint Cycling）
2019年環台賽的藍衫，在壓軸的屏東站第三個衝刺點才定江山，日本好手增田成幸搶先一步，拿下寶貴的減秒獎勵，這一秒，是馮俊凱和藍衫最遙遠的距離。

但馮俊凱在2020年很快拿回屬於自己的榮耀，他在桃園站拿下單站亞軍，總排升至第2，拿下象徵亞洲冠軍的藍衫，最終以總排第4、亞洲第一作收，也是環台賽升級2.1級後我國選手最佳，生涯首件環台賽藍衫到手。

今年的環台賽，馮俊凱依舊活躍，昨台北站從第二圈就盤據在2人領先集團，今年則在桃園站逆轉從日本岡本隼手中搶回藍衫，未來三天若能保住亞洲第一，阿凱將再度寫下台灣史上首位藍衫二連霸的車手，替「阿凱障礙」再添一筆。


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