北韓阿兵哥中57億《樂透》1毛不花 吃南韓部隊餐嚇一跳
南韓喜劇片《樂透大作戰》由高庚杓、李伊庚、郭東延主演，導演朴奎泰透露他最先相中高庚杓與李伊庚，「演員們的卓越演技，為電影口碑立下汗馬功勞」。尤其「雙庚」在片中互屬南北韓不同陣營，兩人為了取得57億高額頭彩獎金，必須成為「人質」互換南北身分，更因為要融入對方生活環境，讓南韓士兵高庚杓大背北韓新年祝賀詞，北韓士兵李伊庚惡補南韓流行語，因此鬧出不少笑話。
《樂透大作戰》是導演朴奎泰繼2007年《飛吧！水班長》之後，相隔15年再度執導的喜劇，只見他寶刀未老，呈現出讓人爆笑不已的精采喜劇，他透露：「因為太好奇觀眾們的反應，所以經常去住家附近的電影院觀察，還好許多觀眾都笑了。不僅是家庭，就連小學生都喜歡，真是讓我鬆了一口氣。」
導演朴奎表示喜劇電影的「演技」非常重要，「因為是南北韓雙方軍隊，所以應該要有適合各自的角色，於是把重點放在這上面。最先選中的演員是李伊庚，接着高庚杓也決定演出。演員們的卓越演技，為電影的口碑立下汗馬功勞。」
李伊庚在片中飾演撿到頭彩的北韓軍人「容浩」，他表示在演出過程中發揮許多想像力，「因為沒去過北韓，也不知道什麼時候會去，不過從頭彩金額來看，我認為角色為了家人，對這筆錢有很大的迫切感。而他在片中的南韓部隊餐廳吃飯時，也覺得不曾見過那樣的山珍海味，所以演出時，對北韓的形象發揮了許多想像力。」當問他如果真的中了57億，打算要做什麼？李伊庚務實的說：「會直接存進戶頭裡，然後放在心裡，作為保險與安慰，因此也會變得更踏實與開心。」《樂透大作戰》已在台上映。