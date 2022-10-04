台南晶英酒店百人腸炎弧菌中毒！「這海鮮」生吃最危險
台南晶英酒店上個月發生喜宴集體食物中毒事件，經衛生局調查後，分別有7名患者及1名廚工被檢出「腸炎弧菌」呈陽性反應，當晚有百位賓客出現上吐下瀉情況。林口長庚腎臟科主治醫師暨臨床毒物科主任顏宗海表示，腸炎弧菌中毒最常見是吃下「未煮熟的海鮮」導致，提醒民眾若想預防任何形式的食物中毒，一定要做到「廚房徹底清潔」、「生熟食分開放」、「加熱完全」和「確實冷藏保存食材」等要點，才能在享受美食之餘，又能顧及身體健康。
顏宗海指出，弧菌疾病是指患者受到「弧菌屬細菌的感染」，常見的病原菌分為「腸炎弧菌」、「海洋弧菌」、「溶藻弧菌」3種，而這次導致台南晶英酒店事件的腸炎弧菌又因本身會製造多種溶血物質，有「副溶血弧菌」的別稱，它通常存在於溫暖沿海地區，適合生長的溫度在10~42度，其中30~37度繁殖速度最快，值得注意的是，腸炎弧菌其實並不耐熱，通常只要高溫加熱就能殺死，因此如果真的感染，通常是吃下未煮熟的海鮮導致，其中又以「生蠔」最為危險。
顏宗海表示，大部分民眾若吃到受弧菌感染的食物，主要會出現「急性腸胃炎」相關症狀，包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、頭痛、發燒等，且多數人3天後就會痊癒，少數如糖尿病、肝硬化、愛滋病、化療中的腫瘤患者，或是本身的傷口接觸到海鮮或海水等，會併發傷口感染、蜂窩性組織炎等，若未及時治療，恐惡化成壞死性筋膜炎、敗血症，甚至截肢的風險。
為了預防類似的中毒事件出現，顏宗海提醒，烹煮食材的環境整潔非常講究，包括雙手、料理台、刀具、餐具等都要徹底清潔；生食和熟食不僅保存時就應分開，料理時更不得使用同個砧板和器具，以免交互感染；此外，在醫學上，7~60度是所謂的「危險溫度」，這種環境病毒容易在食物中滋生，因此烹煮時，應以至少70度的高溫加熱，才能殺死有害微生物；顏宗海最後補充，當遇到近日這種較熱的天氣，外食應再1小時內食用完畢，沒吃完就該馬上冷藏，而無論是餐飲工作人員或是自己在家中，當出現腸胃道不適症狀時，就因暫時避免烹煮料理，以免影響更多人。