韓國瑜要復出？「一張照片」破5.8萬讚 鋼鐵韓粉全出動
前高雄市長韓國瑜卸下公職後，轉任典亮慈善基金會董事長，這兩年來全心投入公益，也時常在臉書上跟大家分享日常，時不時就化身送貨員、親自將暖心物資送給需要的弱勢機構。而近日，又為了公益，韓國瑜又再度推出全新企劃，即將發行「韓先生2023年曆」，期封面照曝光之後，就吸引逼近6萬人按讚，不少人高喊「韓總人氣不滅，是不是要復出了！」引起討論。
韓國瑜日前在臉書先是貼文說「如果我出年曆有人要嗎？」隨後隔天貼出年曆的封面照片，寫下「很高興跟大家分享這個消息，韓先生2023年曆開放預購了，這一年我們走過太多紛紛擾擾，隨著疫情總算逐步得到控制，新的一年，希望我們都能擺脫陰霾，往更美好的未來邁進！」
然而貼文曝光後，吸引高達5.8萬人按讚，不少人留言「真的是好帥啊韓總！」、「天啊！好帥氣，我一定搶先預購」、「這個好棒！我要來買！韓總就是帥」、「我們沒有離開！我們永遠的韓總」、「韓總好帥！這個很適合買來使用」、「已經下單了！韓總高人氣是不是考慮復出政壇？」、「支持韓總復出政壇啦！」、「鋼鐵韓粉來了啦！我們一直都在，已經買起來了」、「全力支持復出！已經下訂！我們一直都在」。
而由於買氣強強滾，韓國瑜也在今（5）日在臉書表示「為了感謝大家的支持，我特別準備了一個小彩蛋，這次預購的年曆中藏了100份我的親筆簽名，如果你就是那位幸運抽中的好朋友，記得在拿到年曆之後PO上來跟我分享！祝大家在今年的最後幾個月以及2023年都能事事順心、闔家平安！」並表示簽名簽到手很酸，讓不少粉絲笑翻，未來韓國瑜是否再進軍政壇掀起炫風，就拭目以待！（編輯：張嘉哲）