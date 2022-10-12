成就解鎖！「潮你的冒險」邀青年攻玉山　譜寫熱血新里程

舒適讓人嚮往，不過人生總有大大小小的困境與磨練，面對這些許多人當下可能無所適從，不知人生的方向在何方。建立健全的心態，除了問對人，透過大自然豐富的人文歷史，多元的自然生態，一趟冒險也能啟發人們對於挑戰的生存之道！對此，由橘子關懷基金會所成立的「Gamania Summer School 橘子冒險學園」，在今（2022）年7月結合線上與線下體驗， 「潮你的冒險」集結18-25歲的年輕人，透過一系列的活動，包括野營技能教學、 徒步遠征，到最後的單攻玉山前峰，5天４夜學員們共經一場難忘的潮酷冒險，彼此探索、建構夢想！
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冒險不限於遠大旅途，而是環繞在你我的生活周遭，你我身處的台灣，從古至今、從岸到頂，環山面海的環境裡，應當有著與「冒險」最近的距離。從海洋與陸地交界處的台江國家公園向陸地眺望，海拔0連接海拔3952公尺兩個端點，這是一條屬於台灣的冒險朝聖之路「山海圳國家綠道」，400年的歷史濃縮在這條道路裡，Gamania Summer School 橘子冒險學園於7月舉辦的「潮你的冒險」，便從這裡為開端，大夥們5天4夜的徒步遠征，步步朝向最終目的地「單攻玉山前峰」！
Gamania Summer School 正式開訓當天，首先要做的就是奠定冒險非常重要的元素「團隊合作」，所以團員們集結的第一道任務，便是要與專業的OBT學習合作團隊破冰，再到野營所需的初階技能扎根；接著，30k超過8小時的徒步挑戰，展開啟程！而令人最期待的就是第四天、第五天「登頂玉山前峰」，超過50K以上的徒步挑戰，再加上有400公尺石瀑爬升的玉山前峰，大家齊心協力，共度最熱血的暑假冒險！