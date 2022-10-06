不踏科技業！台大電機畢業選「這行」 網驚：果然是天才
國立臺灣大學不但是台灣最高學府，也是許多人的第一志願，近日就有一名網友分享，他發現遇到的台大生都非常有想法，還有電機系畢業生不去科技業，反而選擇走金融業，讓他感到神奇，貼文曝光後，釣出內行人出面喊：「金融業做fintech（金融科技）賺的才多」、「Quant（金融工程師）賺到爆…」。
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「台大電機畢業，不去科技業」為題，表示近期發現認識的台大畢業生都很有想法，還有人從電機系畢業後，直接走金融業，完全不考慮科技業，顛覆一般人的價值觀，甚至過去還遇過想考公務員的，讓他感到非常神奇。
貼文曝光後，有網友表示，「我是有認識台大電機跑去務農」、「我知道有個台大電機的跑去唱饒舌」、「超多天才的都會去做我們這些平凡人想不到的事，然後因為他們就是天才，去做什麼都很可以上手發光」、「去年的台股奇蹟航海王就是台大資工的，電資去炒股很強的」、「業務能力強的去當房仲，賺的錢不輸科技業」。
也有內行網友指出，「高頻計量交易啊，工時穩定賺得又多」、「金融業做fintech（金融科技）賺的才多」、「Quant（金融工程師）賺到爆…」、「金融業也是有資安部門、數位金融部門，這些都很需要」、「hedge fund（避險基金）和quant現在真的屌打碼農」、「美國一般新鮮人碼農是20萬左右，hedge fund是四五十萬」。（編輯：賴禹妡）