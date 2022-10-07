31歲「月薪還在領3萬」！OL下班狂兼差苦嘆：不敢談戀愛
「這種薪水我不敢去認識別人⋯」一名女網友在網路上感嘆，自己已經31歲了，本職月薪卻還在32K，雖然下班還是會去兼差加減賺，但覺得賺那麼少根本無法和別人組成家庭、步入婚姻，對此感到很苦惱，貼文曝光後，引來不少網友留言鼓勵：「現在很多工作不到三萬的，跟薪水無關，心態才是問題！」
該名網友在臉書「靠北婚姻2.0」中貼文，她表示今年31歲，和男友分手後回到南部老家，因為本職月薪約32000元，覺得實在賺太少，下班後又會去打工兼差，再賺個3000到5000元，「但這種薪水我不敢去認識別人，不曉得怎麼跟別人成立一個家庭」，忍不住無奈嘆：「是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬⋯」
貼文一出，網友們紛紛留言，「低薪多的是，3萬也是自己努力賺來的，沒必要看不起自己」、「男人並不會在意妳的薪水是多少， 他們在意的是妳能不能夠同甘共苦互相扶持」、「什麼薪水都不要緊，重點是你對生活的態度，你年輕又很認真努力靠自己賺錢，不偷不搶不騙，你就是值得令人尊敬的好女孩」、「能有養活自己的能力就好，不要委屈自己去遷就」、「愛你的人，不會在意你賺多少，會在意你賺多少的人，還在選東選西，根本不愛你，那種人不要也罷」。
另外，還有不少人鼓勵原PO，「南部算高薪」、「31歲3萬怎麼了，我快50歲也沒差多少啊」、「我60歲還在領三萬，過的快樂就好，加油」、「現在很多工作不到三萬的，跟薪水無關，心態才是問題」、「我的薪水沒破三萬耶！目前36歲結婚一個孩子，跟老公什麼都一起分擔，老公不用上繳薪水和給我生活費，知足就是富有吧」、「3萬領的心安理得就好⋯南部來說已經很不錯了」。（編輯：賴禹妡）